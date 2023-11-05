دبي هاربر يستقبل سفينة الرحلات الفاخرة "ريزليانت ليدي" في أول زيارة للمنطقة

المصدر: البيان

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استقبل دبي هاربر، الواجهة البحرية الاستثنائية، سفينة الرحلات الفاخرة "ريزليانت ليدي" التابعة لشركة "فيرجين فوياجز" في أول زيارة لها لمنطقة الخليج العربي. وستكون هذه السفينة واحدة من بين عدد كبير من سفن الرحلات البحرية التي ستحط رحالها في دبي هاربر خلال الموسم الحالي، حيث من المتوقع استقبال 300.000 سائح و49 سفينة قبل نهاية الموسم الحالي.

وتعد "ريزليانت ليدي" أحدث سفن أسطول "ليدي شيب" التابع لشركة "فيرجين فوياجز"، والتي تضم أيضاً سفينتي "سكارليت ليدي" وفاليانت ليدي". وكانت هذه السفينة التي تكرم الإرث العريق لشركة "فيرجين" البريطانية قد أبحرت من مينائها الصيفي في مدينة أثينا اليونانية يوم 14 مايو 2023.

ويعكس استقبال "دبي هاربر" للسفينة الفاخرة الجهود الكبيرة التي تبذلها الوجهة الاستثنائية لإعادة إحياء ارتباط الناس بالبحر والارتقاء بأساليب استكشاف أنماط الحياة البحرية. وتتميز "ريزليانت ليدي" بتصميمها العصري الذي يحاكي تصاميم اليخوت الفاخرة، وهي أحدث السفن التابعة لعلامة "فيرجين فوياجز" العالمية الشهيرة التي أسسها رجل الأعمال "ريتشارد برانسون"، وكانت العلامة قد أطلقت رحلتين من أثينا، مدة كل منهما سبع ليالٍ، حول الجزر اليونانية والبحر الأدرياتيكي، شملتا رحلتي "البحر الأدرياتيكي وجواهر اليونان" و"بريق الجزيرة اليونانية". وقد صممت سفينة "ريزليانت ليدي"، والسفن الأخرى التي تحمل علامة "ليدي"، من قبل نخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة والتصميم الإبداعي مثل "توم ديكسون" و"كونكريت أمستردام"، وتمتاز بتجاربها الفاخرة حيث يتولى عدد من أشهر الطهاة الحاصلين على تصنيف ميشلان إعداد المأكولات التي يتم تقديمها على متن السفن.

وفي سياق التزام شركة "فيرجين فوياجز" بتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية للمسافرين على متن رحلاتها البحرية، تقدم السفينة برنامجاً غنياً بالأنشطة الترفيهية والعروض الموسيقية الحيّة، إلى جانب مجموعة واسعة من خيارات الطعام ضمن 20 مطعماً ومنطقة مخصصة للاسترخاء والترفيه. كما توفر العديد من صفوف اللياقة البدنية الجماعية والمنتجعات الصحية، إلى جانب جناح حراري خاص.

وفي هذا السياق، قال ميشيل بنتوبو، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة "فيرجين فوياجز": "أردنا أن نتيح للمسافرين على متن سفينة’ريزليانت ليدي‘ في رحلتها من اليونان إلى أستراليا، الفرصة لزيارة واحدة من أجمل مدن العالم، عبر دبي هاربر. ونحن ممتنون لكرم الضيافة والترحيب الكبير الذي لاقيناه في هذه الواجهة البحرية الاستثنائية. لقد ابهرتنا محطة دبي هاربر بما تمتاز به من خدمات ومرافق حديثة أسهمت في تسهيل حركة الركاب والارتقاء بتجربتهم خلال زيارتهم القصيرة لهذه المدينة العصرية، ونحن نتطلع لزيارة دبي مرة أخرى في السنوات المقبلة ".

وقد عبر عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "شمال القابضة"، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر قائلاً: "يسرنا استقبال سفينة ’ريزليانت ليدي‘ التابعة لشركة ’فيرجين فوياجز‘ في دبي هاربر، تأكيداً على التزامنا بتقديم تجارب استثنائية مستوحاة من ارتباطنا الوثيق بالبحر، وسنحرص على مواصلة تقديم مجموعة واسعة من خدمات الضيافة ومتاجر التجزئة والتجارب المميزة التي تثري تجربة زوّار مدينة دبي على جميع المستويات".

ويواصل دبي هاربر لعب دور رئيسي في إعادة إحياء ارتباط مدينة دبي بالبحر، في سياق خطط المدينة واستراتيجياتها الأشمل لتطوير السياحة البحرية والساحلية، مستفيداً بذلك من مكانته كمركز رائد للرحلات البحرية في المنطقة. وقد صُمم مبنيا المسافرين في دبي هاربر بطريقة عصرية عالية الكفاءة حيث يمكن لكل منهما التعامل مع أكثر من 3250 راكب في الساعة، ليسجلا نمواً غير مسبوق خلال العامين الماضيين.

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