مجلس المطارات الدولي: دبي تحولت من محطة للعبور إلى وجهة نهائية

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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أكد لويس فيليب دي أوليفيرا، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات، أن حركة السفر في دبي شهدت تطوراً كبيراً، حيث تحولت الإمارة من نقطة عبور للمسافرين إلى وجهة نهائية عالمية، مشيراً إلى أن أكثر من 50 % من المسافرين عبر مطار دبي يأتون لزيارة الإمارة وليس للعبور إلى وجهات أخرى.

وقال أوليفيرا لشركة «روتس» المتخصصة في أبحاث النقل الجوي التجاري، إن العديد من المطارات وشركات الطيران في الشرق الأوسط، مستعدة لزيادة استثماراتها، وإن هناك عدة مشاريع جديدة لمطارات في الشرق الأوسط تجذب الانتباه إلى المنطقة، حيث تتطلع العديد من الشركات إلى استثمارات في مجال الطيران.

وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بشكل متواصل، بالتعاون مع مطار دبي على استقطاب فئة مسافري الترانزيت من خلال تعريفهم بالمقوّمات السياحية التي تتمتع بها دبي، وتشجيعهم على تمديد فترة إقامتهم في المدينة قبل التوجه إلى وجهتهم التالية، عبر إطلاق العديد من المبادرات التي تحفزهم على زيارة المعالم السياحية في الإمارة.

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