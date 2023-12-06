13.9 مليون سائح لدبي خلال 10 أشهر بنمو 22%

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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استقبل القطاع السياحي في دبي نحو 13.9 مليون سائح دولي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بنمو 22%، مقارنة مع 11.4 مليون سائح دولي خلال الفترة المقابلة من عام 2022. وبزيادة 3% مقارنة مع أكتوبر 2019 ما قبل الجائحة، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الامر الذي يؤكد على الأداء القوّي للقطاع السياحي للإمارة، وزيادة جاذبيتها لتكون الوجهة المفضّلة للعديد من الزوّار من شتّى أنحاء العالم.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة واصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابته حيث وصل معدل اشغال الغرف الفندقية الى 76% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، مقارنة مع متوسط اشغال 71% خلال نفس الفترة من العام الماضي، و74% متوسط اشغال خلال الفترة المقابلة من عام 2019.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 34.2 مليون ليلة مبيت خلال أول 10 أشهر من 2023 مقابل 30.4 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 12.5% مقارنة مع عام 2022، وبلغت مدة إقامة النزلاء بنهاية أكتوبر العام الجاري 3.8 ليالٍ فندقية مقابل 4 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022.

وكشفت البيانات أن معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية بلغ 488 درهماً مقارنة بـ 506 دراهم في الفترة ذاتها من 2022، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة الى 373 مقابل 362 درهماً في 2022، و295 درهما خلال نفس الفترة من عام 2019.

الطاقة الفندقية

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية اكتوبر الماضي، 149 ألف غرفة فندقية، بنمو 3% مقارنة مع 144.7 ألف غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2022. وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 4% إلى 818 منشأة فندقية بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 790 منشأة في نهاية أكتوبر 2022.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 29.2 ألف غرفة فندقية ضمن 278 منشأة فندقية، وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.57 ألف شقة ضمن 84 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 9% من حجم السوق بنحو 12.5 ألف شقة ضمن 111 منشاة.

أبرز الأسواق

وتصدرت الهند قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي منذ بداية العام حتى أكتوبر 2023، مسجلة أكثر من 1.99 مليون زائر بنمو 39% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، تلتها المملكة المتحدة مسجلة أكثر من 954 ألف بنمو 15%، ثم السعودية بنحو 930 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 917 ألف زائر بنمو 67%، ثم جاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بنحو 860 ألف زائر، وارتفع عدد الزوار من الولايات المتحدة بنسبة 32% الى 582 ألف زائر.

كما تصدرت الصين من حيث نسبة نمو عدد الزوار القادمين الى دبي والتي وصلت الى 287% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتسجل 522 ألف زائر مقابل 135 ألف زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت المانيا في المركز الثامن بنحو 453 ألف زائر وبنمو 46%، ثم إيران في المركز التاسع بنحو 333 ألف زائر، ثم باكستان في المركز العاشر بنحو 286 ألف زائر.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحية في دبي أن أوروبا الغربية أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، مقابل نسبة 16% لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و13% لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 8%، وبلغت حصة الأميركتين 7%، وإفريقيا 4%، ومنطقة "أسترالاسيا" 2%.

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