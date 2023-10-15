11.1 مليون سائح في دبي بنمو 21.7 %

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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استقبلت دبي 11.1 مليون سائح خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنمو 21.7 % مقابل 9.1 ملايين في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتصدرت الهند قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي منذ بداية العام حتى أغسطس مع 1.568 مليون زائر بنمو 44 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تلتها السعودية بنحو 785 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة بنحو 734 ألف زائر بنمو 14 %، وجاءت روسيا في المركز الرابع بإجمالي 731 ألف زائر بنمو 85 %، تليها عُمان بنحو 711 ألف زائر، والولايات المتحدة مع 472 ألف زائر بنمو 35 %.

وبحسب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تجاوز عدد الغرف الفندقية في الإمارة 148.5 ألف غرفة بنهاية أغسطس ضمن 814 منشأة فندقية، مقابل نحو 142.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 779 منشأة نهاية أغسطس 2022، بنمو 4 % في عدد الغرف الفندقية و4 % في عدد المنشآت.

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