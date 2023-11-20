عرض الديناصورات الحي «ديناصور مانيا» يعود من جديد لـ«دبي باركس»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «دبي باركس™ آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، عن عودة عرض الديناصورات الحي بعنوان»ديناصور مانيا«من جديد، والذي يعد أول استعراض مميز للديناصورات بمنطقة الشرق الأوسط،



وستقام هذه التجربة الفريدة كل أسبوع وذلك من الخميس حتى الأحد في تمام الساعة 9:00 مساءً بمنطقة ريفرلاند™دبي وذلك لمدة 15 دقيقة حيث ستبث الحياة مجدداً إلى عالم ما قبل التاريخ من خلال مجموعة من الديناصورات المتحركة والتي تشبه الديناصورات الحقيقية إلى حد كبير، بما في ذلك الديناصور العملاق «تي ريكس»، وديناصور «ترايسر اتوبس» ثلاثي القرون، و ديناصور الرابتور الشقية وغيرها. ولإضفاء أجواء حقيقية من الحماس والتشويق التي تصور عودة الديناصورات للحياة مرة أخرى، ستتضمن الفعالية مؤثرات صوتية وبصرية مميزة مع مشاركة الجمهور من جميع الأعمار.



وستتاح للضيوف خلال هذه التجربة الفريدة، فرصة التقاط صور حصرية والاستمتاع بلقاءات تفاعلية مع الديناصورات، وكذلك الفوز بجوائز أفضل»صورة تنم عن الشجاعة«، بينما ستتاح لحاملي تذاكر دبي باركس™ آند ريزورتس السنوية إمكانية الوصول المميز للقاء الديناصورات عن قرب.



وإلى جانب عرض الديناصورات الحي الفريد من نوعه، سيتمكن زوار الوجهة من الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المأكولات التي تزخر بها المطاعم وعربات المأكولات بمنطقة ريفرلاند™دبي، والتي تتضمن أطباق من المطابخ الإماراتية والإيطالية والآسيوية والأمريكية والأوروبية والهندية والفرنسية، فضلاً عن مطاعم الوجبات السريعة التقليدية.



كما سيستمتع زوار ريفرلاند دبي بالعديد من الأنشطة والتجارب الفريدة التي تضم منطقة»نيون جالاكسي«لألعاب النيون المستوحاة من عالم الفضاء، والتي تضم مسارات نينجا، ومنزلقات مختلفة، وتجارب ممتعة في تسلق الحبال، ولعبة العقبات، والعديد من الأنشطة التعليمية الترفيهية التي تقدم للصغار عالماً غنياً بالمغامرات المليئة بالبهجة والمرح.



وسيكون عشاق الحماس على موعد مع أوقات حافلة بالمرح في وجهة الألعاب «JumpX» التي تحمل الرقم القياسي المسجل لـ«أكبر قلعة قفز قابلة للنفخ في العالم» بموسوعة جينيس للأرقام القياسية™، حيث تقدم لضيوفها مناطق متنوعة للمغامرات، وجدران التسلق، والأنفاق والحواجز الموزّعة على مستويات متعدّدة، لتتيح للصغار ممن يبلغ طولهم 1.1 متراً فما فوق، تجربة مشوقة.



كما تحمل منطقة ريفرلاند™دبي طابعاً ثقافياً مميزاً باحتضانها أكبر مجسم لجمل مضاء في العالم، والذي يحمل أيضاً الرقم القياسي المسجل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية™ بطول يصل إلى 7 أمتار، حيث تحتفي الوجهة بالمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الجمل في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وارتباطه الوثيق بثقافتها الأصيلة.



ويمثل عرض الديناصورات الحي «ديناصور مانيا» الذي يعود للظهور مجدداً في دبي باركس™ آند ريزورتس، أحد التجارب العديدة والمتنوعة التي تحتضنها الوجهة العائلية الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، والتي توفر للعائلات تجارب وفعاليات مميزة وأكثر من 100 من ألعاب الركوب والعروض والفعاليات الترفيهية الحية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز