دبي تحتفظ بلقب الوجهة السياحية الأولى عالمياً ضمن جوائز «تريب أدفايزو» لعام 2023

المصدر: دبي - البيان

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احتفظت دبي بلقب الوجهة السياحية الأولى في العالم ضمن جوائز موقع TripAdvisor «تريب أدفايزر» لعام 2023. وحلّت في المركز الثاني جزيرة بالي الإندونيسية.

وتفوّقت دبي على مدن كبرى أخرى مثل لندن وروما اللتين حلتّا في المركزين الثالث والرابع. وذكر الموقع في تقريره أنَّ دبي هي الوجهة التي تمزج بين الثقافة الحديثة والتاريخ، والمغامرة مع التسوق والترفيه على مستوى عالمي.

وأضاف: «تمتلك دبي أيضاً أوبرا والتي يمكن مشاهدة العروض العالمية فيها، بالإضافة إلى وسط المدينة حيث برج خليفة الأعلى في العالم، مروراً بخور دبي لاستكشاف أسواق الذهب والمنسوجات والتوابل».

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