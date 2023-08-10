حتا.. جوهرة دبي الخفية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتبدى منطقة حتا وسط الجبال المهيبة، بعيداً عن المدينة وناطحات السحاب الشاهقة، لتأتي كملاذ للراغبين بالاستزادة من مناظر دبي الطبيعية الخلابة، وذلك كوجهة وصفت بـ«جوهرة دبي الخفية»، وفقاً لصحيفة «ذا هيندو».

يفيد موقع الصحيفة الهندية أن دبي تحب مفاجأة الوافدين لها، ففي اللحظة التي يعتقد فيها الزائر أنه اكتفى من المناظر الجميلة داخل المدينة الحضرية، فإنه سرعان ما سيدرك أن هناك منطقة جبلية خلابة أخرى. وتعد حتا ملاذاً لسكان المدينة والباحثين عن الإثارة ومحبي الطبيعة.

وبما أن حتا تمثل الوجه الجبلي لدبي، تقدم المنطقة عدداً لا يحصى من المغامرات في الهواء الطلق، مع عدد من المعالم الثقافية، يأتي أبرزها حسب الموقع:

الإثارة وسط الطبيعة: حيث تعتبر التضاريس الوعرة بمثابة ملعب مغامرات لعشاق المغامرات الباحثين عن اندفاعة في الأدرينالين في حضن الطبيعة، بدءاً من المشي لمسافات طويلة عبر المناظر الطبيعية الدرامية وصولاً إلى ركوب الدراجات في الجبال والتجديف بالكاياك في المياه الزرقاء لسد حتا، وغيرها العديد من الأنشطة الخارجية التي تحتضنها المنطقة.

سهولة الوصول ومغامرات «معقولة التكلفة»: فالمكان وجهة مناسبة لرحلة برية لا تنسى. تقع على بعد 96.5 كيلومتراً مع أماكن للتخييم وأنشطة متنوعة مثل أنشطة المسارات الانزلاقية «زيب لاين، وعدد من الأنشطة الجريئة في «وادي هب». ويمكن الاستمتاع برحلة برية والإمعان في المناظر الطبيعية.

متعة المياه: عند سد حتا تطل نقطة زوار هذا المعلم على أحواض من المياه الخضراء الرائعة. ليتأمل الزائر برك حتا الصخرية الطبيعية التي توفر ملاذاً منعشاً بين جدران الشقوق الصخرية، فضلاً عن مشاهدة الأسماك في الأعماق، أو الاسترخاء على الحواف الصخرية في ظل أجواء حتا التي تفيض بالهدوء.

يمكن استكشاف تاريخ وتراث حتا الثري من خلال زيارة قرية حتا التراثية، التي تأتي كمعلم يضيء على الحياة الإماراتية التقليدية، وتضم آثاراً من الأزمان الماضية. وتقدم أبراج المراقبة والحصن والمسجد في القرية لمحة عن تراث دبي، ما يجعلها تجربة تعليمية مفيدة. وقد يفتتن الأطفال بالبيوت الحجرية ذات الأسقف المصنوعة من سعف النخيل، والفلج وهو نظام الري التقليدي، وجميعها جرى ترميمها بترتيب مثالي.

الذهاب في نزهة

في متسع الزوار اكتشاف حديقة التلة الخلابة، وهي مساحة خضراء شاسعة مثالية للنزهات وحفلات الشواء، وإضافة محورية للرقعة الخضراء ومناطق الترفيه في إمارة دبي، وبالتحديد لروّاد الحدائق ومحبي الطبيعة والرياضة والتنزه. من التجارب الأخرى التي تقدمها حتا الجبلية لمحبي المغامرة، زيارة حديقة حتا للنحل، حيث يمكن ارتداء زي النحال والتعرف إلى هذه المخلوقات الرائعة، في نشاط مليء بالمرح يناسب كل الأعمار.

وفي تقرير الموقع الهندي، تمت الإضاءة أيضاً على أنشطة التجديف، حيث توفر بحيرة حتا الشاسعة تجربة تجديف هادئة بالكاياك، ويمكن استئجار القوارب والاستمتاع برحلة عبر المياه الصافية، واستكشاف الممرات المنحنية المخفية خلف الجبال لخوض مغامرة فريدة لجميع أفراد العائلة. وللراغبين بالاستمتاع بروعة حتا الطبيعية، هناك مجموعة من خيارات الإقامة كإمضاء إقامة مريحة بإطلالات مميزة في عدد من المرافق الفندقية بالمنطقة، والتمتع بالمناظر الطبيعية أثناء التخييم على طول ضفاف سد حتا في مقطورة مجهزة في البرية. ولعشاق الهواء الطلق والباحثين عن الثقافة، توجد قوافل وخيم تتيح استكشاف المناظر الطبيعية الهادئة في حتا، ومنتجع مبني لهذا الغرض في جبال حتا المذهلة. وتشكل أحدث إضافة لتجربة الفخامة في حتا، 15 خيمة دائمة على شكل قبة مصممة بنوافذ بانورامية بإطلالات رائعة على سلسلة جبال حتا، ستكون متوفرة للسياح اعتباراً من سبتمبر 2023، بحسب «ذا هيندو».

وأخيراً، لفتت الصحيفة الهندية إلى أنه ومع سهولة الوصول لحتا والخيارات التي تقدمها بتكلفة تجارب «معقولة التكلفة»، فإن هذه المنطقة الهادئة وجهة لا يمكن أن يفوتها السياح الباحثون عن تجربة عطلة لا تنسى في دبي.