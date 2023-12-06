8 حقائق قد لا تعرفها عن دبي .. تعرّف عليها من منظور تراثي وتاريخي وحضاري مختلف

المصدر: البيان

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قد تشتهر دبي بالمعالم العمرانية الشاهقة والمنتجعات الفخمة والجزر الاصطناعية، لكنها تتغنّى أيضًا بتاريخ عريق وثقافة محلية أصيلة. تنقّل بين الصفحات لاستكشاف بعض أهم التقاليد المحلية والمعالم المخفية في الإمارة.

1. صيد اللؤلؤ

كان صيد اللؤلؤ (المعروف أيضًا بالطواشة) أحد أبرز مصادر الدخل في دبي لآلاف السنوات، وتطلّبت هذه الصناعة مجهودًا بدنيًا كبيرًا واعتمدت على الخبرة الواسعة للسكان المحليين في رصد مواقع تواجد اللؤلؤ واستخراجه من أعماق البحار كل سنة. يمكنك الاطّلاع على مزيد من المعلومات هنا أو زيارة متحف الشندغة.

2. احتضان المواهب المبدعة الناشئة

تحتضن دبي فنانين صاعدين من مختلف أنحاء العالم اتّخذوا من هذه المدينة مقرًا لمشاركة إبداعاتهم وإطلاق العنان لمواهبهم ومهاراتهم. ونذكر من بينهم Angel Syrup لأزياء الشارع، وفرقة NOON الموسيقية، والمصوّرة الفوتوغرافية هند مزينة، وتامر علي المعروف بفعالياته الاجتماعية والثقافية.

3. الأحياء التاريخية

تقع بين ناطحات السحاب الشاهقة والتحف العمرانية العصرية في دبي بعض أبرز الأحياء التاريخية الأصيلة مثل حي الفهيدي وحي الشندغة. تعرّف على مدينة دبي القديمة ودور العمارة القديمة في تسهيل حياة السكان حينها.

4 . الحرف والعادات التقليدية

لطالما حرص أهل دبي على صون التراث الوطني وتوارث عاداته وتقاليده جيلاً بعد جيل، بدءًا من الحرف اليدوية التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة مثل الخوص ووصولاً إلى الرقصات الشعبية مثل اليولة.

5. مركز للإبداع

أصبحت دبي مركزًا للإبداع والتطوّر، بما تضمّه من مؤسسات مثل السركال أفنيو وسينما عقيل. وتحتضن العديد من المبادرات الأخرى التي تنمّي روح الإبداع والشغف الفني، مثل مهرجان سكة للفنون وأسبوع دبي للتصميم.

6. ذكريات الزمن الجميل

تعرّف على نمط الحياة التقليدية للسكان المحليين من صيادي الأسماك إلى الحرفيين الفنيين. هذه قصة صانع قوارب (أو ما يُعرف محليًا بالجلاف) كان يعمل طيلة أيام الأسبوع باستثناء أيام الجمعة لتأدية الصلاة.

7. المطبخ الإماراتي

هل تعلم أنّ "الدلّة" هي رمز عملة الدرهم الإماراتي النقدية؟ هل سبق أن جرّبت الفطيرة الإماراتية؟ أو ربّما حلويات ألذ من الدونات؟ تابع القراءة هنا لمعرفة المزيد عن المطبخ المحلي.

8 . فن العمارة

هل تعلم أنّ التصميم المعماري المتميّز لمبنى "بن غاطي بيرلز" مستوحًى من تاريخ الغوص على اللؤلؤ في دبي؟ تعرّف على مزيد من المعلومات عن التحف العمرانية الحديثة في المدينة أو استمتع بجولة في حي الشندغة للاطّلاع عن كثب على كيفية تشييد المباني بالقرب من بعضها البعض قديمًا للحرص على أن تكون الممرات مظلّلة وفيها تهوية كافية.

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