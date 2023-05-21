حتا ضمن أجمل 50 بلدة في العالم

المصدر: البيان

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اختارت مجلة «كوندي ناست ترافيلر» الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر، حتّا ضمن أجمل 50 بلدة في العالم، بفضل سحر طبيعتها وتميز بنيتها السياحية.

ونشرت المجلة مقطع فيديو عن أجمل البلدات، وذكرت أن عطلات البلدات الصغيرة في العالم تعتبر الأجمل، وقد نكون على دراية ببعض هذه البلدات في أوروبا والولايات المتحدة، ولكن العالم يزخر بهذه النماذج الرائعة التي تستحق عناء البحث عنها والسفر إليها.

وتعد حتا من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات وهي تمتاز بطبيعة خلابة تجمع بين الدروب الجبلية والمسطحات المائية، كما شهدت حتا تنفيذ العديد من مشاريع ومبادرات التطوير التي استهدفت ترسيخ مكانتها كوجهة تستقطب أعداداً متنامية من الزوار من داخل وخارج الدولة، وخلق مشاريع للشباب ورواد الأعمال في حتا.

مجلة «كوندي ناست ترافيلر» الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر تختار #حتا ضمن أجمل 50 بلدة في العالمhttps://t.co/p7AWmxpsSF#البيان_الاقتصادي pic.twitter.com/5hCdG1vxBJ — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) May 20, 2023

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