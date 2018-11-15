محمد بن زايد: الإمارات تقود حوار مستقبل الطاقة

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018» في دورته الـ21، والتي تقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



واطلع سموه خلال الجولة، يرافقه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، على مشاركات المؤسسات والشركات الوطنية بجانب أبرز ما تعرضه الشركات العالمية المختصة من مشاريع ومبادرات وخطط ومنتجات في مجال النفط والغاز والطاقة.

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