«أدنوك» و«مبادلة» توقعان اتفاقية لبحث فرص مشتركة للاستثمار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، اتفاقية إطارية مع شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، تهدف إلى استكشاف فرص النمو المحتملة من خلال الاستفادة من محفظة مبادلة المتنوعة من أصول التكرير والبتروكيماويات لدعم طموحات أدنوك للاستثمار في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات على المستوى العالمي.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كلٍّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وخلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار.

ووقع الاتفاقية كلٌّ من عبدالعزيز الهاجري، مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في أدنوك، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيمياويات في «مبادلة»، وذلك خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي تجري فعالياته حالياً في أبوظبي.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيمياويات في «مبادلة»: «تمتلك»مبادلة«محفظة استثمارية متنوعة تضم عدداً من الشركات العالمية الناجحة والمتخصصة بمجال التكرير والبتروكيماويات.

والتي ترتبط بشراكات قوية مع»أدنوك«. وباعتبار أن الشركتين مملوكتان لنفس الجهة، وهي حكومة أبوظبي، فمن الطبيعي أن نوسع تعاوننا المشترك وشراكتنا على المستوى العالمي، بحيث نستفيد من التكنولوجيا التي نمتلكها، ومعرفتنا بالأسواق، ومقدرتنا على الحصول على المواد الأولية، وخبراتنا التشغيلية».

وقال عبدالعزيز الهاجري، مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في أدنوك: «هذه الاتفاقية هي تطور طبيعي للعلاقة الوثيقة التي تربط بين أدنوك ومبادلة. وتضمن استمرارنا معاً في تعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية بما يتماشى مع توجيهات القيادة المتمثلة بتحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط ننتجه. ونحن نتطلع للعمل على تحديد واستثمار الفرص التي تحقق منافع مشتركة وتضمن وصول منتجاتنا إلى الأسواق العالمية بشكل أفضل».

محفظة

وقد نجحت «مبادلة» في تطوير محفظة استثمارات متنوعة تضم عدداً من الشركات العالمية المتخصصة بمجال التكرير والبتروكيماويات ومنها، «أو أم في»، و«سيبسا»، و«كوزمو أويل»، و«باركو»، و«نوفا للكيماويات»، و«بورياليس». وتتميز هذه الشركات بقدراتها الفنية والتجارية العالية.

وبحسب الاتفاقية، سيبحث الطرفان إمكانات معالجة النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى التي تنتجها أدنوك، إضافة إلى احتمالية استخدام تقنيات الشركات التابعة لمبادلة في معالجة منتجات شركات أدنوك الأخرى. وبالتالي فإن نموذج الاستثمار الشامل هذا، سيعزز من قدرة دولة الإمارات على ضمان أمن مواردها الهيدروكربونية على المدى الطويل.

شراكات

ويشار إلى أن أدنوك و«مبادلة» لديهما سجل حافل بالشراكات الناجحة، التي تجمع بينهما، وتهدف هذه الشراكات لتحقيق أقصى قيمة من موارد النفط والغاز في أبوظبي، حيث تمتلك شركة «بورياليس»، التي تمتلك فيها مبادلة حصة 67%، حصة 40% في «بروج»، المشروع المشترك مع أدنوك.

وفي فبراير 2018، وقعت أدنوك اتفاقية تحصل بموجبها شركة «سيبسا» المملوكة بالكامل لـمبادلة، على ح صة 20% في امتياز حقل «صرب»، و«أم لولو» البحري، تلتها اتفاقية أخرى في أبريل مع شركة «أو أم في»، وهي شركة متكاملة ومتخصصة بمجال النفط والغاز، ومقرها النمسا، ومملوكة جزئيا لشركة مبادلة، وقد حصلت على حصة 20% في نفس الامتياز.

استراتيجية

كانت "أدنوك" قد بدأت بتنفيذ استراتيجيتها الجديدة للنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات من خلال الإعلان عن استثمارات بقيمة 165 مليار درهم (45 مليار دولار)، تشمل تحديث مجمع الرويس الصناعي وتعزيز مرونته وقدراته المتكاملة لإنتاج كميات أكبر من البتروكيماويات العالية القيمة والمنتجات المكررة، إلى جانب توسع الشركة عالمياً من خلال «أدنوك الدولية» التابعة لها.