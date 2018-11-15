«أدنوك» تمدد اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال

المصدر: أبوظبي – البيان

وافقت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مبدئياً على تمديد اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة أدنوك للغاز المسال بالتنسيق مع شركاء أدنوك للغاز المُسال:

«ميتسوي» و«بي بي» و«توتال» حتى عام 2040. ومن المخطط أن تسري اتفاقية توريد الغاز الجديدة اعتباراً من 1 أبريل 2019، لتحل محل الاتفاقية السارية والتي ينتهي العمل بها في 31 مارس 2019.

استراتيجية

ويأتي إعلان تمديد الاتفاقية بعد اعتماد المجلس الأعلى للبترول استراتيجية أدنوك الشاملة للغاز الجديدة والتي تهدف للمحافظة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حتى 2040. وقال عبدالعزيز الهاجري، مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في أدنوك:

«من المتوقع أن يشهد سوق الغاز الطبيعي المسال معدلات نمو قوية، مدعوماً بزيادة الطلب من آسيا والدول النامية التي ترغب في الحصول على مصدر طاقة نظيف وبأسعار معقولة. وبفضل خبرتها التي تمتد 4 عقود بسوق الغاز الطبيعي المسال، تتمتع أدنوك للغاز المسال بمكانة متميزة تتيح لها الاستفادة من هذا النمو.

لذلك تعمل الشركة على تحديث نهجها التجاري والتحول من نموذج أعمال يقوم على عميل واحد إلى نموذج يقوم على عملاء متعددين ويضم مجموعة من المرافق العالمية بالإضافة إلى محفظة عملاء تشمل تجاراً ومتعاملين في الغاز».

وفي إطار جهودها الرامية إلى تنويع محفظة عملائها، قامت أدنوك للغاز الطبيعي المسال بتوقيع سبعة عقود قصيرة ومتوسطة الأجل تهدف لتوريد أكثر من 4.2 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وتم توقيع العقود متوسطة الأجل التي تغطي توريد الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من أبريل 2019، مع عدد من أهم مشتري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بما في ذلك شركة جيرا اليابانية التي أعلنت في أغسطس الماضي عن خططها لشراء ما يصل إلى 8 شحنات سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من «أدنوك للغاز المسال» على مدى ثلاث سنوات تبدأ في أبريل 2019.

مباحثات

وتواصل الشركة المباحثات مع مجموعة أخرى من العملاء المحتملين.

ويعد الغاز الطبيعي المسال يعد المورد الهيدروكربوني الأسرع نمواً بنسبة 4% سنوياً، وهو ما يعادل ضعفي النمو في الغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال 500 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، مرتفعاً من حوالي 300 مليون طن سنوياً في عام 2017.