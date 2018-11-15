حمدان المزروعي: الظفرة تشهد رواجاً في «أديبك»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد حمدان محمد غانم المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الظفرة التعاونية العضو المنتدب أن الجمعية قد نجحت إلى حد كبير في الترويج لخدماتها وخلق قنوات لفرص استثمارية جديدة.

وذلك من خلال جناح الجمعية والموجود حالياً في معرض أديبك المقام في شركة أبوظبي للمعارض، وقال المزروعي: استطعنا إيجاد الكثير من المشاريع الصلبة والأسس الناجحة من أجل أفكار استثمارية تخدم منطقة الظفرة في المستقبل وتسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة، كما أننا وصلنا إلى قنوات جديدة لبحث فرص استثمارية للتوسع في أنشطة الجمعية من خلال الشراكة مع العديد من الشركات والمؤسسات المشاركة في معرض أدبيك.

وأضاف المزروعي: تواجدنا وحضورنا من خلال المعرض أيضاً أعطى الفرصة من أجل دراسة تنويع مصادر الدخل وبالتالي الدخول في أعمال ومجالات جديدة للجمعية في الفترة المقبلة. وشدد المزروعي أن المعرض قد أصبح أرضاً خصبة جداً لانطلاق العديد من الأفكار، وقال: شاهدنا التجمع الضخم لكبار شركات النفط والغاز والأعمال في العالم هنا في أبوظبي، وسعداء بأن نكون أحد المشاركين والحاضرين في المعرض.