هزاع ومنصور بن زايد يزوران «أديبك»

المصدر: أبوظبي - وام

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018»، في دورته الـ21 المقامة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 12 حتى 15 نوفمبر الجاري.

وقام سموهما بجولة في الفعاليات، اطلعا خلالها على أبرز الأجنحة المشاركة، وأشادا بمستوى تنظيم المعرض الذي يعد أحد أكبر ثلاثة معارض مختصة بقطاع النفط والغاز في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أهداف

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إن «أديبك 2018» يؤكد المكانة المرموقة التي باتت تحتلها الإمارات عامة، وأبوظبي خاصة.

والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي انعكست إيجاباً على هذا القطاع الحيوي، وتأثيره في تحقيق أهداف التنمية.

من جهته، أوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن من شأن المعرض إتاحة الفرصة للمختصين في قطاع النفط لتبادل المعلومات والأفكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، معتبراً أن المعرض يعكس قدرة أبوظبي على استضافة الفعاليات الدولية بمختلف أنواعها وأحجامها، وهو الأمر الذي يخدم مسيرة التنويع الاقتصادي وفق خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030.