«زووم»: شركات التكنولوجيا تختار دبي عاصمة رقمية

كما أن التركيز الاستراتيجي هنا منذ أكثر من عشرين عاماً على تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، ثم الرقمية، والآن الذكية، جعل من حكومة دبي بكل جهاتها قاطرة للابتكار والرقمنة وشريكاً مفضلاً لشركات القطاع الخاص، ولا سيما شركات التكنولوجيا.
ويتواصل هذا النهج المتميز بالمبادرات الاستراتيجية التي تطلقها الإمارة مثل «استراتيجية دبي الرقمية»، الرامية إلى مضاعفة مخرجات الاقتصاد الرقمي وتحقيق المراكز الأولى في مؤشرات دولية للحكومة الرقمية، و«خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي» التي تهدف إلى رفع إنتاجية الاقتصاد بدبي بنسبة 50 % عبر الابتكار وتبنّي الحلول الرقمية.. كل ذلك يسهم في تحقيق أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بإضافة 100 مليار درهم من التحول الرقمي لاقتصاد دبي، ويرسخ مكانة دبي وجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا العالمية، ورائدة لمسار الابتكار الرقمي بكونها مختبراً عالمياً مفتوحاً على المنطقة والعالم لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.
ومن هنا فإننا - نحن في زووم - حريصون على مواصلة الشراكات الاستراتيجية النوعية التي نلتزم بها مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات وقطاعات الأعمال في دبي، لما فيه استدامة هذه الريادة التكنولوجية والرقمية لدبي إقليمياً وعالمياً.
وهذا مؤشر نوعي إلى إدراك عام للفرص المستقبلية اللامحدودة التي يوفرها قطاع الاتصالات عبر الفيديو والاجتماعات الرقمية.
واقع افتراضي
الإمارات نموذج في الشفافية والأطر التنظيمية لقطاع البيانات
الذكاء الاصطناعي
وعن ذلك يقول مهند الكلش: ندعم الابتكار المحلي على مستوى المنطقة، كما نحرص على ضخ استثمارات كبيرة تسهم في صناعة فرص اقتصادية محلية نوعية فيها، مثل الفرص التي تتمتع بها هذه المنطقة في مجالات تطوير البنية التحتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
لكننا في الوقت ذاته ندرك أهمية مفهوم سيادة البيانات وحماية خصوصية المستخدمين وفقاً للأطر التنظيمية المحلية، مثل «مكتب الإمارات للبيانات» عام 2021، والذي يعزز شفافية المعايير والأطر التنظيمية لقطاع البيانات في الإمارات من خلال اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات، وإصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات، ولذلك نتعاون في إنشاء مراكز بيانات محلية وإقليمية في مدن المنطقة لدعم خدماتها وتسهيل توافقها مع متطلبات حفظ البيانات محلياً، بما يعزز الخصوصية ويسرّع الاتصالات ويرتقي بتجربة المستخدمين.
كما نعقد شراكات مع مزوّدي البنية التحتية المحليين لنشر محطات محلية لخدمات زووم تسرّع الاتصال وتحسّن الأداء، ونتعاون أيضاً مع الشركاء المحليين في تأسيس مراكز بيانات مشتركة لضمان أمن البيانات.