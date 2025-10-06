افتتح مقرّ "روّاد أعمال دبي".. حمدان بن محمد: دبي منطلق لقصص نجاح عالمية

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم، مبادرة "مقرّ روّاد أعمال دبي"، بالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز منظومة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

وأكد سموه أن الهدف هو توفير أفضل بيئة أعمال في العالم، وتمهيد الطريق أمام أجيال جديدة من روّاد الأعمال، ودعم نمو 30 شركة ناشئة لتصبح شركات "يونيكورن" عالمية، إلى جانب تعزيز الحضور الإقليمي والدولي لـ400 شركة صغيرة ومتوسطة.

وأشار سموه إلى أن دبي كانت منطلقاً لقصص نجاح عالمية في مجال ريادة الأعمال، وتواصل البناء على تلك الإنجازات لتعزز مكانتها عاصمة عالمية لروّاد الأعمال بما يتماشى مع مستهدفات أجندة "دبي الاقتصادية D33".

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أطلقنا اليوم "مقرّ روّاد أعمال دبي"، المبادرة المشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والتي تُعدّ منصة رائدة لتوحيد الجهود وتعزيز منظومة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة".

