دبي بوابة عالمية للابتكار وريادة الأعمال والتجارة الرقمية

قالت شركة «باي بال» (PayPal)، منصّة التجارة الرقمية العالمية، إن توسّعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال مركزها الجديد في مدينة دبي للإنترنت، يضعها في قلب الاقتصادات الرقمية الأسرع نمواً في العالم، مؤكدة أنها تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى توسيع فرص الوصول إلى الأسواق العالمية أمام الشركات المحلية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات أعمق مع البنوك المحلية، وشركات التكنولوجيا المالية، والجهات التنظيمية.

وقال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول، المدير الإقليمي والمدير العام لشركة «باي بال» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تصريحات لـ«البيان»: إن دبي تتميّز بكونها بوابة عالمية للابتكار وريادة الأعمال والتجارة الرقمية. وتُعد رؤيتها القائمة على الابتكار، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، ورؤية قيادتها من العوامل التي جعلت منها الخيار الأمثل لتأسيس أول مقر إقليمي لشركة «باي بال»؛ حيث ستمنحنا دبي القدرة على خدمة أكثر من 80 دولة من خلال مركز واحد.

البيئة التنظيمية

وأكد ويليامز أن البيئة التنظيمية في دولة الإمارات تعدّ من الأكثر تقدّماً على مستوى العالم، وتُجسّد مبادرات الدولة المتميزة، مثل «استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات» و«استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» منظومة تمكينية للشركات العالمية مثل «باي بال»، تتيح لها الابتكار بمسؤولية والتوسّع بسرعة، وكان لهذا النهج التشاركي بين القطاعين العام والخاص دور محوري في قرارنا بالاستثمار هنا.

وذكر ويليامز أن منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا تمثلان أسواقاً استراتيجية للنمو بالنسبة لنا في «باي بال»، فعلى الصعيد العالمي، نخدم أكثر من 430 مليون حساب نشط، وتشير الأرقام إلى نسبة كبيرة ومتزايدة من الاشتراكات الجديدة والاستخدامات تأتي من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك الخليج، مع تسارع وتيرة التحول الرقمي.

وأضاف: منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا تُعدّان من أسرع الأسواق نمواً في مجال التجارة عبر الحدود، والتي تدعمهما قطاعات متنوعة؛ مثل التجارة الإلكترونية، والسلع الرقمية، والسفر، والخدمات المالية المعتمدة على الأجهزة المحمولة.

شراكات

وأشار ويليامز إلى أن شراكتنا مع منصة «إجنايت» «(IGNYTE) الرقمية التي أطلقتها حكومة دبي خلال الفترة الماضية لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع عالمياً انطلاقاً من الإمارة، تعد من الركائز الأساسية التي تنسجم مع إطار«استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي»، ومن خلال هذا التعاون، نُمكّن آلاف الشركات الناشئة والصغيرة من الوصول إلى حلول دفع سلسة وعابرة للحدود، كما بدأنا مؤخراً شراكة مع «تيرا باي» لتبسيط تحويلات المحافظ الرقمية بين الدول، ومن الشراكات الكبرى أيضاً إطلاق خدمات «باي بال» بالتعاون مع مجموعة الفطيم، والتي ستتيح حلول الدفع في متاجر رئيسية في الإمارات مثل «إيكيا» و«ماركس آند سبنسر».

وأفاد ويليامز أن الشكة تطمح إلى تقديم حلول محلية تلبي احتياجات السوق، سواء كانت محافظ رقمية ذكية، أو خيارات دفع أكثر مرونة، أو أدوات مالية مدمجة تساعد الشركات الصغيرة على النموّ، لقد بدأنا بالفعل في استثمارات كبيرة لتطوير تجارب قائمة على الهواتف المحمولة تلبي متطلبات هذا السوق، ونتطلع إلى إطلاق مزيد من الابتكارات المصممة خصيصاً للمستهلكين والتجّار في المنطقة.

وأضاف: «يُعدّ تحسين تجربة المستخدم جوهر استراتيجيتنا، ونعمل على تطوير واجهات التطبيقات المحمولة، وتوفير الدعم الكامل للغة العربية، بالإضافة إلى تصميم مسارات تسجيل وانضمام أكثر سلاسة وسرعة للمستهلكين والشركات على حدّ سواء، وبالتوازي مع تعزيز حضورنا في المنطقة، نُولي أهمية كبيرة للمدفوعات عبر الهواتف المحمولة، وحماية المستخدمين من الاحتيال بطريقة محلية، وتقديم خدمة عملاء سريعة ومتجاوبة مع احتياجات المستخدمين في المنطقة».

وأكد ويليامز أن أهداف «باي بال» واضحة للسنوات الخمس المقبلة، وتتمثل في: توسيع فرص الوصول إلى الأسواق العالمية أمام الشركات المحلية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، بناء شراكات أعمق مع البنوك المحلية، وشركات التكنولوجيا المالية، والجهات التنظيمية، تسريع الشمول المالي الرقمي، لدمج المزيد من الأفراد ضمن الاقتصاد الرسمي، إطلاق منتجات وخدمات محلية تعكس سلوكيات وتفضيلات المستهلكين في المنطقة، قيادة مستقبل التجارة الرقمية من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والتجارة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وابتكار المحافظ الرقمية العابرة للحدود.

العملات الرقمية

ولفت وليايمز إلى أن «باي بال» ترى العملات المستقرّة مثل عملتنا PYUSD والعملات الرقمية بشكل عام ستلعب دوراً محورياً في مستقبل المدفوعات، ومع ذلك، سيكون توافق الأطر التنظيمية عاملاً حاسماً بهذا الشأن، نحن نتبع نهجاً مدروساً، ونعمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية لضمان تقديم حلول عملات رقمية آمنة، وممتثلة للأنظمة، ومفيدة للأعمال والمستهلكين على حد سواء، كما أننا متحمسون للإمكانات المستقبلية، لكننا ملتزمون بتحقيق ذلك بالشكل الصحيح.