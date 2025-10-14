مدينة دبي للإنترنت تسهم في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي بشراكات دولية



تدعم مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، التعاون والشراكات الدولية في سبيل رسم معالم مستقبل الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025» الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وتشارك مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة «تيكوم» من جديد هذا العام في المعرض التكنولوجي الرائد كشريك المعرفة، حيث تواصل سعيها الدؤوب لاستقطاب نخبة عالمية من الشركاء إلى منظومتها المتكاملة، التي أسهمت بقيمة 100 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال السنوات الـ 15 الماضية، ونجحت في توفير أكثر من 125 ألف فرصة عمل لغاية اليوم.

وأكد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أن مستقبل الاقتصاد الرقمي يرتكز على ثقافة التعاون في سبيل الابتكار وإبرام الشراكات واتفاقيات التعاون القوية والمثمرة.

وقال: لطالما أسهمت مدينة دبي للإنترنت منذ أكثر من 25 عاماً في توفير البيئة المثالية للتعاون والعمل المشترك، حيث توفّر ما يلزم من مقومات وموارد وبنية تحتية متقدّمة لدعم نمو 4000 عميل من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات المصنّفة ضمن قائمة «فورتشن 500» من كافة أنحاء العالم، لتحقيق أهدافهم الطموحة.

وأضاف: تؤكد مدينة دبي للإنترنت، التي تسهم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي، التزامها الراسخ بمواصلة دعم مثل هذا التقدّم من خلال منظومتها المتكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتسلط مدينة دبي للإنترنت، بصفتها وجهة التكنولوجيا الرائدة في المنطقة، الضوء على دورها المحوري في رسم معالم مستقبل الاقتصاد الرقمي، من خلال مشاركتها في المعرض. وتضمّ هذه الوجهة، التي تسهم بشكل بارز في دعم مسيرة التحول الرقمي الملهمة في المنطقة، 4000 عميل من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية والتي يعمل فيها أكثر من 31 ألف موظف متخصّص، بالإضافة إلى 20 مركزاً للابتكار والبحث والتطوير لشركات عالمية رائدة مثل «هايسنس» و«فيزا» و«ماستركارد» و«ساب» و«جوجل».

وتعد مدينة دبي للإنترنت وجهة عالمية رائدة تستقطب نخبة من رواد قطاع التكنولوجيا المتخصّصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبيانات الضخمة. ويضم مجتمعها المتنامي من شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة شركة «أوراكل»، التي بادرت في بداية شهر أكتوبر إلى توسيع نطاق أعمالها في مدينة دبي للإنترنت عبر إطلاق مركز عالمي لتعزيز تجربة العملاء، يضمّ مركز زايد للابتكار بحلّته الجديدة وهو من أول مراكز الذكاء الاصطناعي التي تمّ إطلاقها في الإمارات. وفي أبريل الماضي، افتتحت شركة «باي بال»، منصّة التجارة الرقمية العالمية الرائدة، أول مقرّاتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مدينة دبي للإنترنت.