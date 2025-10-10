«فلاي دبي» تعزز فريقها بـ 900 موظف جديد في 2025

عززت «فلاي دبي» قدراتها البشرية خلال العام الجاري لمواكبة استراتيجيتها التوسعية، مضيفة 900 موظف جديد بنمو نسبته 12.3%، مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي موظفي الشركة إلى أكثر من 6600 موظف في مختلف الأقسام والإدارات.

وكشفت بيانات رسمية حصلت عليها «البيان» أنه منذ بداية العام الجاري تم تعيين 148 طياراً ليصل إجمالي الطيارين في الشركة إلى 1368 طياراً، فيما بلغ عدد طواقم الرحلات 2551 موظفاً وموظفة، الأمر الذي يأتي بالتوازي مع استلام طائرات جديدة وتوسيع شبكة الوجهات.

وأكدت الناقلة أن عمليات التوظيف ستستمر خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع استلام 12 طائرة جديدة خلال العام الجاري، وهو ما يعزز قدرتها على توسيع شبكة الرحلات وتلبية الطلب المتزايد على خدماتها الجوية.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتطوير أسطولها بشكل مستدام، وضمان جاهزية الكوادر البشرية للتعامل مع التوسع في العمليات.

وتسلمت «فلاي دبي» بين أبريل وأغسطس 2025 عدد 7 طائرات جديدة، ما زاد إجمالي عدد الطائرات إلى 93 طائرة، ومع نهاية العام سيصل أسطولها إلى أكثر من 95 طائرة تخدم شبكة تضم 135 وجهة في 57 دولة.

وتواصل «فلاي دبي» استقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة إلى الشركة، حيث استقطبت خلال الفترة الماضية نخبة من المواهب الإماراتية الشابة ضمن سعيها لتوظيف الشباب المواطن وتعزيز جهود التوطين في الدولة من خلال توظيف المهنيين الموهوبين وإلحاقهم بالأدوار والمناصب المناسبة في دوائر الشركة المختلفة.

وفي إطار جهودها لتعزيز الكفاءات الوطنية أطلقت «فلاي دبي» هذا العام برنامج تدريب الطيارين من المرحلة الأساسية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة في تدريب الطيران.

ويستهدف البرنامج الشباب الإماراتيين الذين تزيد أعمارهم عن 17 عاماً وخريجي المدارس الثانوية، ويقدم جميع التدريبات اللازمة لتأهيلهم كطيارين تجاريين معتمدين، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطيران التجاري خلال السنوات المقبلة، ويؤكد التزام الشركة بالاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية.

برنامج تدريب

كما أعلنت الناقلة عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريب مهندسي صيانة الطائرات ابتداء من سبتمبر 2025 لخريجي الثانوية العامة الإماراتيين.

ويمتد هذا البرنامج لأربع سنوات برعاية كاملة، ويدار تحت إشراف قسم الصيانة والهندسة في فلاي دبي ، ضمن جهود الدولة لتنمية الكفاءات الوطنية.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الشباب الإماراتي بالمهارات الفنية والخبرات العملية اللازمة للانطلاق في مسيرة مهنية متميزة في قطاع الطيران، مع منح المشاركين فرصة الحصول على اعتماد مهندسين وفنيين معتمدين من الهيئة العامة للطيران المدني.