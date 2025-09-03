فلاي دبي تفتح التقديم لبرنامج تدريب مهندسي صيانة الطائرات

أعلنت فلاي دبي عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريب مهندسي صيانة الطائرات، داعية خريجي الثانوية العامة الإماراتيين للتقديم ابتداءً من سبتمبر 2025.

يدار هذا البرنامج، الذي يمتد لأربع سنوات برعاية كاملة، كجزء من برنامج تنمية الكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، تحت إشراف قسم الصيانة والهندسة في فلاي دبي، وهو مصمم لتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات الفنية والخبرات العملية اللازمة للانطلاق في مسيرة مهنية متميزة في مجال الطيران. ستتاح للمرشحين الناجحين فرصة أن يصبحوا مهندسين وفنيين لدى فلاي دبي، ومعتمدين من الهيئة العامة للطيران المدني.

مسارات مهنية

وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: «نلتزم في فلاي دبي بالاستثمار في تطوير الكفاءات الإماراتية وخلق فرص للجيل القادم لبناء مسارات مهنية طويلة الأمد في مجال الطيران. وقد مكنتنا شهادة اعتماد مركز تدريب واختبار مهندسي وفنيي صيانة الطائرات (CAR 147) من قبل الهيئة العامة للطيران المدني من تشغيل برامج تدريب وإصدار شهادات الصيانة والهندسة الداخلية، ما يسهم في بناء مجموعة من الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم خطط النمو الطموحة لدينا».

برنامج التدريب مفتوح لمواطني دولة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاماً والذين يستوفون معايير القبول. وسيخضع المشاركون لتدريب نظري وعملي مكثف في منشآت فلاي دبي للتدريب لمدة تصل إلى 4 سنوات.

استيفاء المعايير

وسيتقدم الطلاب الذين يكملون التدريب النظري بنجاح ويستوفون المعايير المطلوبة إلى المرحلة التالية كمتدربين فنيين للطائرات في فلاي دبي، ويكتسبون خبرة عملية على الطائرات العاملة مع إمكانية التقدم في مسيرتهم المهنية. عند إكمال البرنامج، سيكونون مؤهلين للتقدم بطلب الحصول على رخصة مهندس صيانة طائرات (AMEL) من الهيئة العامة للطيران المدني، والحصول على وظيفة لدى الشركة كفنيي طائرات معتمدين.

وأضاف بن خرباش: «أكدت تجربة الدفعة الأولى أهمية هذه المبادرة في سد الفجوة بين التعليم والصناعة. مع الدفعة الجديدة، نتطلع إلى الترحيب بالمتدربين الجدد الشغوفين بالهندسة والابتكار، ومساهمتهم لدعم خطط فلاي دبي الطموحة وخدمة أسطولها المتنامي».

تواصل فلاي دبي الاستثمار في المبادرات التي تدعم التطوير المهني لمواطني دولة الإمارات، بما في ذلك برنامج تدريب الطيارين الأساسي الجديد (MPL)، وبرنامج الطيارين المبتدئين، ومجموعة واسعة من فرص التدريب والتوظيف. ستعزز هذه المبادرات الخطط الاستراتيجية للشركة، وتخلق مسارات مهنية واعدة للمواهب المحلية الماهرة.

يفتح باب التقديم للدفعة الجديدة من برنامج مهندس صيانة الطائرات المتدرب في سبتمبر 2025.