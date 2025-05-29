«فلاي دبي» تعزز حضورها في أوروبا بـ4 وجهات جديدة

تواصل فلاي دبي توسيع شبكتها بإطلاق أربع رحلات منتظمة إلى 4 وجهات جديدة. ويشمل ذلك بدء رحلاتها إلى كيشيناو في مولدوفا وياش برومانيا اعتباراً من سبتمبر 2025.

بالإضافة إلى ريغا في لاتفيا وفيلنيوس بليتوانيا اعتباراً من ديسمبر 2025، موسعة بذلك شبكتها في أوروبا إلى 35 وجهة في 20 دولة.

ومع إطلاق الرحلات الجديدة، تصبح فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تُشغّل رحلات مباشرة بين دبي ومطار ياش الدولي في رومانيا. بدأت فلاي دبي رحلاتها إلى رومانيا عام 2012 بإطلاق رحلاتها إلى بوخارست.

كما يمثل أيضاً أول دخول للناقلة إلى دول البلطيق بخدمة مباشرة إلى مطار ريغا الدولي في لاتفيا ومطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا، لترفع فلاي دبي الوجهات غير المخدومة التي افتتحتها ضمن شبكتها إلى أكثر من 100 وجهة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «يعكس توسع شبكتنا التزامنا الراسخ بفتح الأسواق غير المخدومة وتسهيل التدفق الحر لحركة التجارة والسياحة ونحن فخورون بإطلاق وجهاتنا الجديدة في أوروبا.

لقد بنينا اليوم شبكة متنوعة تضم أكثر من 135 وجهة، 75 % منها كانت وجهات غير مخدومة من دبي برحلات طيران مباشر.

مع خدماتنا الجديدة إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق، نتطلع إلى تعزيز الروابط التجارية والثقافية لدولة الإمارات ودعم مكانة دبي كمركز طيران عالمي رائد».

وقال جيهون أفندي، نائب رئيس أول إقليمي - العمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «تعد أوروبا سوقاً حيوياً ومهماً لفلاي دبي، ونحن سعداء بتوسيع شبكتنا بإضافة كيشيناو وياش وريغا وفيلنيوس.

ستتيح هذه الوجهات إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق لمزيد من المسافرين الاستمتاع بتجربة سفر عالية مع خدمة مريحة إلى دبي وما بعدها على شبكة فلاي دبي، إضافة إلى شبكة طيران الإمارات من خلال شراكتنا بالرمز المشترك».

وسيتم تشغيل الرحلات إلى مطار كيشيناو ومطار ياش انطلاقاً من المبنى رقم 2 بمطار دبي. وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى مطار كيشيناو من 8,000 درهم، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1,600 درهم.

وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى مطار ياش من 8,000 درهم، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1,600 درهم.

وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى مطار فيلينوس من 7,500 درهم، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2,200 درهم. تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى مطار ريغا من 7,500 درهم.

وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1,800 درهم. وستكون الرحلات على الوجهات الأربع ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات المواصلة عبر مركز دبي الدولي للطيران.