92.5 ألف رحلة جدولتها «فلاي دبي» خلال 9 أشهر بنمو 14.4 %

جدولت «فلاي دبي» أكثر من 92.58 ألف رحلة إلى نحو 120 وجهة حول العالم، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ80.91 ألف رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 14.4%.

وأظهرت بيانات حصلت عليها «البيان» أن إجمالي الرحلات التي جدولتها شركة فلاي دبي، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الجاري، ضمت أكثر من 15.86 مليون مقعد، ما يعكس استمرار النمو في السعة المقعدية المقدمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بالتوازي مع زيادة عدد الرحلات واستلام المزيد من الطائرات الجديدة.

وتواصل شركة «فلاي دبي» العمل على تعزيز استمرارية نموها الاستراتيجي، من خلال تسلم سبع طائرات جديدة، حيث أفادت بيانات الشركة أنها تسلمت بين أبريل وأغسطس 2025، سبع طائرات جديدة، ما زاد إجمالي عدد الطائرات إلى 93 طائرة، ومع نهاية العام سيصل أسطولها إلى أكثر من 95 طائرة، تخدم شبكة تضم 135 وجهة في 57 دولة. ويظهر أداء «فلاي دبي» منذ بداية العام الجاري قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على السفر، حيث أسهمت زيادة عدد الرحلات في تعزيز مكانة الشركة كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع النقل الجوي الإقليمي، مع توفير خيارات سفر أكثر مرونة للمسافرين من وإلى دبي.

ونقلت الشركة 15.4 مليون مسافر في عام 2024، بنمو بلغ 11% مقارنة بعام 2023. ونمت السعة الإجمالية المقيسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASKM) بنسبة 10% فيما نما معدل عامل حمولة الركاب بنسبة 1.2%. وزاد العائد على المسافرين بنسبة 1% مدفوعاً بالطلب المتزايد على السفر بغرض العمل والترفيه حول مختلف وجهات الناقلة.

وتسعى «فلاي دبي» إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية واستدامة خدماتها من خلال استثمارها المستمر في تحديث أسطولها، وتبني أحدث التقنيات في إدارة الرحلات وخدمة العملاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الشركة لتقديم تجربة سفر متميزة ومريحة، بما يواكب النمو المتسارع لقطاع الطيران في دبي ويعزز تنافسيتها عالمياً.