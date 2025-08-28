30% نمو نسبة المواطنات في فلاي دبي عام 2025





احتفلت فلاي دبي بيوم المرأة الإماراتية 2025 مستذكرة الإنجازات البارزة والمتنامية التي حققتها الكوادر النسائية ومساهمتها في مسيرة نجاح الناقلة وفي قطاع الطيران. تعكس هذه المناسبة المميزة الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في المجتمع ومستقبل قطاع الطيران.

منذ انطلاقها حرصت فلاي دبي على تطوير وتعزيز المرأة الإماراتية في مختلف أقسام ودوائر الناقلة، من خلال الإستثمار في برامج التدريب وإتاحة الفرص التي تدعم نمو مسيرتها المهنية على المدى الطويل.

وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: يوم المرأة الإماراتية هو إحتفاء بالإنجازات اللافتة التي حققتها المرأة الإماراتية ومساهماتها القيّمة في المجتمع وسوق العمل، نستمد الإلهام من رؤية قيادتنا، ونبقى ملتزمين بتوفير بيئة عمل تزدهر فيها المرأة، وتواصل فيها لعب دور محوري في قصة نجاحنا."

شهدت فلاي دبي زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة الإماراتية ضمن قوتها العاملة، حيث نمت أعداد المواطنات بنسبة 30% في عام 2025 مقارنة بعام 2023.

تواصل الناقلة إستثمارها في المبادرات التي تدعم التطوير المهني للمواطنين الإماراتيين، بما في ذلك برنامج تدريب الطيارين من المرحلة الأساسية لحصول رخصة الطيار متعددة الطاقم (MPL)وبرنامج تدريب الطيارين والتدريب المهني و الهندسي، فضلاً عن مجموعة واسعة من فرص التدريب والتوظيف، التي تسهم في الخطط الطموحة للنمو والتوسع لفلاي دبي وفتح آفاق واعدة أمام الكفاءات الوطنية الشابة.