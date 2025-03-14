"فلاي دبي" و "لينكد إن" توقعان إتفاقية شراكة استراتيجية

وقعت فلاي دبي إتفاقية شراكة إستراتيجية مع "لينكد إن" لدعم عملية التوظيف المستمرة في الناقلة وبرامج التدريب والتطوير خلال السنوات المقبلة.

وتعكس الإتفاقية تبني برنامج " لينكد إن لمشاريع المواهب للتوظيف والتدريب" التي تبرز جهود الشركة في جذب وتطوير المواهب والكفاءات العالية. فضلاً عن إلتزام الناقلة المستمر بدعم مركز الطيران في دبي وقطاع الطيران في الدولة. يوفر التعاون مع "لينكد إن" أدوات التوظيف والتدريب الحديثة لفلاي دبي.

وحضر توقيع الإتفاقية ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي، وربيع حيدر، رئيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لينكد إن لحلول المواهب.

وتعليقاً على الإتفاقية، قال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: "تلتزم فلاي دبي بالاستثمار في أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ويسعدنا أن نتعاون مع "لينكد إن" لدعم حملات التوظيف والقدرات التدريبية المستمرة لدينا مع توسيع القوى العاملة في فلاي دبي خلال السنوات المقبلة."

و أضاف: "تعد كوادرنا العاملة جزءاً لا يتجزأ من تحقيق نهج نمو فلاي دبي وإستمرارنا في توسيع قدراتنا الداخلية. نتطلع إلى جذب المزيد من المواهب للانضمام إلينا، وتتماشى رؤيتنا مع رؤية الإمارات التي تعزز الشعور بالإنتماء وتخلق بيئة عمل أكثر شمولاً، حيث تعد دبي اليوم وجهة رائدة للعيش والعمل."

وقال ربيع حيدر، رئيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لينكد إن لحلول المواهب: "نحن فخورون بشراكتنا مع فلاي دبي لدعم خطط مسار النمو والتقدم من خلال توفير حلول التوظيف والتدريب المتطورة. وسيمكن هذا التعاون فلاي دبي من جذب المزيد من الكفاءات المؤهلة وتعزيز قدراتهم ودفع نهج الابتكار في قطاع الطيران. نحن ملتزمون دوماً بتعزيز الكفاءات العالية والديناميكية التي تساهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران."

سيساهم برنامج "لينكد إن" لمشاريع المواهب للتوظيف والتدريب بتوفير إمكانية الوصول لشبكات عالمية بالإضافة إلى أدوات متقدمة تساهم في التوظيف والوصول إلى مجموعة واسعة من الكفاءات في قطاعات متعددة، تتيح لموظفي فلاي دبي الوصول إلى برامج "لينكد إن" للتدريب الذي يقدم إستراتيجيات لتطوير المواهب ودورات مهنية عالية مصممة لتمكين موظفي الناقلة.

منذ عام 2009، نمت أعداد الموظفين في فلاي دبي إلى أكثر من 6,000 موظف يمثلون 140 جنسية. وواصلت الناقلة الإستثمار في قدراتها الداخلية ومواصلة تطوير برامجها التدريبية بما في ذلك برنامج تدريب الكوادر الإماراتية وبرنامج التدريب الهندسي وبرامج التنمية الوطنية المختلفة في الشركة.

تستمر فلاي دبي بتشجيع و تطوير الكوادر الإماراتية، وتوفير فرص العمل والتدريب المهني في مختلف أقسام الشركة بما في ذلك العمليات على متن الطائرة والهندسة والأقسام الأخرى في الشركة.

تتوفر أحدث الفرص الوظيفية على موقع التوظيف في فلاي دبي careers.flydubai.com