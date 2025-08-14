المطورون العقاريون في الإمارات يستهدفون زيادة الأرباح

في دولة اشتهرت بتحويل الصحراء إلى مبانٍ تصل إلى عنان السماء، يتولى المطورون أنفسهم عملية التشييد في إطار سعيهم لتعزيز طفرة العقارات وتعظيم التدفقات النقدية

ويؤسس عدد متزايد من كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات شركات مقاولات تابعة، بعد أن كانوا يعتمدون، لفترة طويلة، على مقاولين آخرين.

والهدف من هذه الخطوة هو زيادة السيطرة على مواعيد التشييد والتكاليف ومعايير الجودة والحصول -في النهاية- على حصة كبرى من الأرباح.

وتنضم «إعمار» إلى شركات تطوير أخرى، مثل «سمانا» للتطوير العقاري و»إلينجتون» و«عزيزي»، والتي أسست كلها شركات مقاولات داخلية في العامين الماضيين.

وأكدت شركة «أراد» للتطوير العقاري لرويترز، في بيان، أنها استحوذت على جزء من شركة مقاولات أسترالية هذا العام، وتعتزم دمجها في عملياتها في الإمارات بحلول عام 2027.

وأظهرت بيانات القطاع أن تدشين مشروعات عقارية زاد 83 % في عام 2024.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا» للتطوير العقاري، لرويترز: «إن الشركة كانت تعتزم في البداية تخصيص 20 % من مشروعاتها لذراعها الداخلية الجديدة التي أطلقت في سبتمبر، مشيراً إلى أن ما بين 80 % و90 % من مشاريع الشركة الجديدة تنفذ داخلياً».