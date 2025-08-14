Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

المطورون العقاريون في الإمارات يستهدفون زيادة الأرباح

  • تدشين المشروعات العقارية زاد 83 % في عام 2024
undefined's profile picture

رويترز

دبي

في دولة اشتهرت بتحويل الصحراء إلى مبانٍ تصل إلى عنان السماء، يتولى المطورون أنفسهم عملية التشييد في إطار سعيهم لتعزيز طفرة العقارات وتعظيم التدفقات النقدية.

ويؤسس عدد متزايد من كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات شركات مقاولات تابعة، بعد أن كانوا يعتمدون، لفترة طويلة، على مقاولين آخرين.

والهدف من هذه الخطوة هو زيادة السيطرة على مواعيد التشييد والتكاليف ومعايير الجودة والحصول -في النهاية- على حصة كبرى من الأرباح.

وفي إشارة غير معلنة، سابقاً، إلى هذا التوجه، قال متحدث باسم شركة «إعمار» العقارية لرويترز: إن الشركة التي شيدت برج خليفة، أسست شركة «ركن ميراج» وحدة لشركة «ميراج» التابعة لها.

وتنضم «إعمار» إلى شركات تطوير أخرى، مثل «سمانا» للتطوير العقاري و»إلينجتون» و«عزيزي»، والتي أسست كلها شركات مقاولات داخلية في العامين الماضيين.

وأكدت شركة «أراد» للتطوير العقاري لرويترز، في بيان، أنها استحوذت على جزء من شركة مقاولات أسترالية هذا العام، وتعتزم دمجها في عملياتها في الإمارات بحلول عام 2027.

وأظهرت بيانات القطاع أن تدشين مشروعات عقارية زاد 83 % في عام 2024.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا» للتطوير العقاري، لرويترز: «إن الشركة كانت تعتزم في البداية تخصيص 20 % من مشروعاتها لذراعها الداخلية الجديدة التي أطلقت في سبتمبر، مشيراً إلى أن ما بين 80 % و90 % من مشاريع الشركة الجديدة تنفذ داخلياً».

وقال محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لـ «إعمار»: إن الشركة تمزج في الوقت نفسه بين النهجين، ففي حين تنفذ ذراعها الداخلية «ركن ميراج» بعض المشروعات مثل مشروع سكني أُعلن عنه في الفترة الأخيرة، ستواصل الاستعانة بمصادر خارجية.