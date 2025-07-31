بكلفة إنشائية بلغت 62 مليار درهم.. بدء تنفيذ 265 مشروعاً عقارياً بدبي منذ مطلع 2025

تشهد دبي منذ مطلع العام الجاري نشاطاً إنشائياً كبيراً مع انطلاق الأعمال بعدد كبير من المشاريع العقارية الجديدة، مدفوعة بتهافت المستثمرين المحليين والدوليين على مشاريع التطوير الجديدة، وإدراك المطورين العقاريين حاجة السوق إلى منتجات متنوعة تلبي تطلعات الفئات المختلفة من المستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن منازل للسكن أو عقارات للتأجير أو تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأمد.

وأظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن إجمالي عدد مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي بدأ تنفيذها في دبي منذ مطلع العام الجاري، بلغ 265 مشروعاً بكلفة إنشائية بلغت 62 مليار درهم.

وهذه المشاريع: مجمعات الفلل، وأبراج الشقق السكنية والفندقية، والمشاريع المرتبطة بالعلامات التجارية العالمية، والمساحات المكتبية والتجارية. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الأرقام تتعلق فقط بالمشاريع التي بدأ إنشاؤها منذ بداية العام، وليس كل المشاريع قيد الإنشاء في دبي.

وتضمنت هذه المشاريع الجديدة 69101 وحدة تشمل الوحدات السكنية والفندقية والتجارية، إلى جانب 12074 فيلا، سيتم تسليمها على فترات متفاوتة بين عامي 2026 و2030.

ويعكس هذا الزخم ثقة المستثمرين المتزايدة في سوق دبي العقاري، المدعومة بعوامل متعددة، أبرزها الانتعاش الاقتصادي القوي، وجودة المشاريع، وتنوع خيارات الاستثمار، والبيئة الضريبية الجذابة، والبنية التحتية المتطورة، والسياسات الحكومية المحفزة للاستثمار، ومنها برامج التأشيرات الذهبية والتسهيلات التشريعية.

أبرز المشاريع

ويعد مشروع «إيدن هيلز» الذي تطوره شركة «إتش آند إتش»، الأعلى من حيث الكلفة الإنشائية بقيمة 3.2 مليارات درهم، ويقع في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث القيمة مشروع «ذا أواسيس - فلل العنوان - تيرا» الذي تطوره شركة إعمار العقارية، وتبلغ كلفته الإنشائية نحو 2.8 مليار درهم في منطقة معيصم الثانية.

وحل ثالثاً مشروع «دبليو ريزيدينسيز أت دبي هاربور» الذي تطوره شركة «أراد» بكلفة إجمالية تبلغ 1.7 مليون درهم، ورابعاً مشروع «أمان رزيدينسيز دبي» في منطقة جميرا الثانية بكلفة إجمالية 1.6 مليون درهم، وخامساً مشروع «سكاي فيو» في منطقة بوكدرة من تطوير شركة شوبا العقارية وبكلفة إنشائية تبلغ 1.5 مليار درهم.

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