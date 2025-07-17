بلومبيرغ: عقارات دبي تحتفظ بجاذبيتها للمشترين الجدد

يحتفظ سوق العقارات في دبي بقدرته الكبيرة على جذب المشترين الجدد، بحسب تقرير لـ «بلومبيرغ إنتليجنس»، مع توقعات بوصول معدل إطلاق المشاريع وتسليمها إلى مستويات قياسية في 2027 - 2028، ما يجعل نمو السكان عاملاً رئيسياً لاستيعاب 50 ألف وحدة جديدة سنوياً.

وقد تصل ذروة العرض إلى 116.600 وحدة في 2026. وبالنسبة لوحدات إعمار العقارية، التي تمثل 22 - 25% من السوق، فمن المتوقع أن تبلغ ذروتها في التسليم عامي 2027 (11.143 وحدة) و2028 (11.382 وحدة)، ما يشير إلى أن الإمدادات بين 2025 - 2026 ستكون من مطورين أصغر.

وبلغت قيمة الوحدة الواحدة في محفظة مشاريع إعمار العقارية قيد الإنشاء 3.7 ملايين درهم (مليون دولار) هذا العام، ارتفاعاً من 2.3 مليون درهم (600 ألف دولار) في 2020. ولا تزال هناك مشروعات ذات تكلفة أقل مثل إكسبو ليفينج، زعبيل سكوير، كريك، دبي هيلز، والمزارع العربية. وتعد «واحة إعمار» هي المشروع السكني الأبرز، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا 17 مليون درهم.

ومن المتوقع زيادة المعروض من الشقق السكنية في النصف الثاني من العام، لكن التخطيط الجيد والمواقع المتميزة لمشاريع إعمار قد تدعم الأسعار. ويظل المعروض من الفلل محدوداً.

وساهمت الإصلاحات وتدفق المشترين من الروس والصينيين والهنود (20% من مبيعات إعمار) في تعزيز الطلب، إلى جانب عوائد الإيجار البالغة 5 - 6%، ويتوقع أن تسلم إعمار للتطوير 4.261 وحدة هذا العام، منها 1.579 وحدة في الربع الأول. وسترتفع التسليمات إلى 7.770 وحدة في 2026، وتصل إلى ذروتها بمتوسط 11.263 وحدة سنوياً في 2027 - 2028.

وتبدأ إعمار في تسجيل الإيرادات بعد إنجاز 20% من المشروع، ما يشير إلى أن التدفقات النقدية قد تصل إلى 19 - 22 مليار درهم سنوياً في 2027 - 2028 (مقابل 12 مليار درهم في 2026). ويعزز هذا قدرة إعمار على زيادة توزيعات الأرباح لما فوق درهم للسهم، لكن النفقات الرأسمالية المستقبلية قد تحد الارتفاع.

وارتفعت قيم أسعار المنازل في دبي بنسبة 75% منذ أواخر 2020، متجاوزة ذروتها في 2014، مع زيادة فصلية 3.7% في الربع الأول، وبنسبة 17.6% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت أسعار الفلل في دبي بنسبة 43.5% فوق ذروة 2014، وزادت بنسبة 3.9% بشكل فصلي. وكان 69% من إجمالي 43.000 صفقة في الربع الأول من العقارات على المخطط، بينما شكل المشترون نقداً 87% من إجمالي المبيعات. وارتفعت الإيجارات بمقدار 2.15 مرة عن مستويات 2020، مع زيادة فصلية قدرها 16%.

عوائد الإيجار

وتحولت مبيعات إعمار هذا العام نحو المشترين من الهند، الصين، والمملكة المتحدة، في حين تزايد الطلب من الأمريكيين، الباكستانيين، والإيرانيين. وقد تراجعت روسيا من المرتبة الأولى إلى السادسة، تليها الهند، الإمارات، والصين. وتوفر دبي عوائد إيجار بنسبة 5 - 6% مقارنة بـ 3% في هونغ كونغ ومومباي، و1% في شنغهاي، ما يجذب المشترين الآسيويين.