«بلومبرغ»: المطورون يواصلون جني ثمار الطفرة العقارية في دبي

أكدت وكالة «بلومبرغ» أن المطورين العقاريين في دبي يواصلون جني ثمار الطفرة العقارية، التي شهدتها الإمارة خلال الفترة الماضية، حيث تواصل شركات التطوير تحقيق قفزات في الأرباح ومبيعات قياسية، وذلك بدعم من المشترين الدوليين، الذين قدموا إلى الإمارة، واستقروا فيها.

وذكر تقرير «بلومبرغ» أن دبي احتلت المركز الثالث عالمياً من حيث أداء العقارات الفاخرة، خلال عام 2024، بعدما سجلت أسعارها ارتفاعاً بنسبة 16.9 %، وفقاً لمؤشر «نايت فرانك» للمدن. وأوضحت الوكالة أن هذا الطلب جاء مدفوعاً بالوافدين، الذين استقروا في المدينة، إلى جانب المشترين الأجانب، الذين سارعوا للاستفادة من الطفرة العقارية.

وأضاف التقرير أن شركة «إعمار للتطوير» سجلت أرباحاً قياسية، بلغت 7.63 مليارات درهم في عام 2024، أي ضعف أرباحها في عام 2022، كما تمكنت شركة «بن غاطي القابضة» من مضاعفة أرباحها مقارنة بالعام السابق.

هذا وسجلت إعمار العقارية أفضل نتائجها على الإطلاق في عام 2024، ووصلت الأرباح الصافية العائدة إلى مالكي الشركة إلى 13.5 مليار درهم في 2024، بنمو 16 %، مقارنة مع 11.63 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 18 % إلى 17.45 مليار درهم.

وتوقع تقرير «بلومبرغ» أن يستمر ازدهار العقارات بدبي خلال العام الجديد، وقال محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية»: «إن نمو عدد السكان هو المحرك الرئيسي لهذه الطفرة العقارية، ومن المرجح أن يستمر في 2025».

طفرة ممتدة

وتوقع التقرير أن تمتد الطفرة في سوق العقارات بدبي لفترة طويلة مدفوعة بالسياسات الحكومية، وفي الوقت نفسه استفاد القطاع العقارات الفاخرة في السوق، بما في ذلك الفلل المطلة على الواجهة البحرية في الجزر الاصطناعية المصممة على شكل نخلة، من تدفق المستثمرين الأثرياء، ومن بينهم الروس، ومليونيرات العملات المشفرة، ومصرفيون غادروا وظائفهم في آسيا.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن المكاسب كانت متباينة، إلا أنه لوحظ أن هناك شركات أخرى بدأت في تحقيق الأرباح خلال العام الماضي، ومن بينها «ديار للتطوير»، التي ارتفعت أرباحها بنسبة 7.5%، لتصل إلى 473.9 مليون درهم.

وأكد التقرير أن أسهم العقارات تبقى خياراً جذاباً للمستثمرين، حيث أوصى 12 محللاً يتابعون شركة «إعمار العقارية» بشراء السهم، الذي قفز بأكثر من 70 % خلال العام الماضي، كما ارتفعت أسهم «الدار العقارية» بأكثر من 70 % في الفترة ذاتها، بينما صعد سهم «ديار» بنحو 27 %.

وتعمل شركات التطوير العقاري على استثمار أرباحها الضخمة في تنفيذ مشاريع جديدة لاستقطاب مزيد من المشترين، واختتم محمد علي ياسين تصريحه بالقول: «المطورون يطلقون مشاريع جديدة وسط توقعات بأن هناك حاجة لمساكن تستوعب القادمين الجدد من مختلف أنحاء العالم».