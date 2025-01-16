محمد العبار: برؤية محمد بن راشد.. دبي أعظم مدينة على الأرض

أكد محمد العبار مؤسس إعمار ونون، ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، أن دبي أصبحت أعظم مدينة على وجه الأرض للعيش والعمل فيها، وذلك من خلال منجزات تحققت على أرض الواقع، برؤية قيادتها الرشيدة والحكيمة، والتي تؤمن باختيار الكوادر البشرية وتدريبها وتأهيلها بكل مقومات الحياة العصرية.

وقال العبار خلال كلمة له في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع: «إن القيادة الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من دبي مدينة قابلة للتطوير والقدرة على التغيير الإيجابي بصورة عامة، من خلال القرارات السليمة والتمتع بروح المجازفة المدروسة، والتي جعلت جميع القرارات والإجراءات التي تتم في الأزمات، تصب في الصالح العام وفي خدمة البلاد».

وأضاف العبار: « القدرة على التغيير المستمر وإحداث التطورات المتسارعة في أي زمان ومكان في العالم، يحتاج لفرق عمل ماهرة تؤمن بالتطور والانسجام في أدائها الجماعي والتحلي بالعطاء».