«سامانا» توسع حضورها في دبي بافتتاح مكتب جديد

احتفلت شركة «سامانا» للتطوير العقاري بافتتاح أحدث صالات عرضها في قلب منطقة دبي مارينا. يأتي هذا التوسع الاستراتيجي في أعقاب افتتاح مكتبها في أبوظبي وإطلاق مشروعها الرائد في جزر المالديف، مما يعزز بصمتها وحضورها في الأسواق الرئيسية.

وتوفر صالة العرض الجديدة، الواقعة في الطابق السابع عشر من مارينا بلازا، دبي مارينا، للمشترين والمستثمرين مساحة مخصصة لاستكشاف محفظة «سامانا» العقارية المتميزة.

كما توفر للزوار إمكانية التفاعل المباشر مع المستشارين والخبراء العقاريين للحصول على الاستشارة والاطلاع على معلومات مفصلة عن المشاريع، وتقدم لهم تجربة استثنائية لاستكشاف الجودة والحرفية التي لطالما تميزت بها مشاريع سامانا للتطوير العقاري.

ويأتي هذا التوسع للتأكيد على ثقة الشركة بقوة سوق دبي العقاري، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 20 % على أساس سنوي في مبيعات الوحدات على الخارطة وزيادة قوية بنسبة 6 % في مبيعات العقارات الجاهزة في يناير 2025، مع إجمالي مبيعات 11350 وحدة مقارنة بـ9879 وحدة في يناير 2024.

كما يعكس هذا التوسع استراتيجية النمو الطموحة لشركة سامانا للتطوير العقاري، والتي تشمل الإطلاق الناجح لمشاريع فاخرة، مثل إطلاقها الأخير لمشروع عقاري مميز يحمل علامة «إيلي صعب» في جزر المالديف.

وأكد عمران فاروق، الرئيس التنفيذي للشركة: يتفوق معدل صافي الإيجار في دبي بنسبة 6 % بشكل كبير على المدن الكبرى مثل نيويورك ولندن وسنغافورة ويضعها في الصدارة العالمية، ويُظهر بوضوح جاذبية الإمارة للمستثمرين الدوليين.

ويُبرز مكتبنا الجديد ثقة شركة سامانا للتطوير العقاري ورغبتها بالاستثمار في هذه السوق المزدهرة، والأهم من ذلك، سنتمكن من خدمة قاعدة عملائنا المتنامية بشكل أفضل. كما أننا نرى بأن القطاع العقارات في دبي يتمتع بإمكانات هائلة، ويجب أن نكون في الطليعة لتلبية الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة.

ورسخت الشركة حضورها في سوق دبي مع محفظة تتجاوز 16 مليار درهم وحصة سوقية تبلغ 4.4 % وصعودها لتصبح سابع أكبر مطور في دبي. وتلبي عقاراتها ذات المواقع الاستراتيجية احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء، وتوفر فرصاً استثمارية جذابة مع إمكانات قوية لزيادة رأس المال وعائد إيجاري مرتفع.

كما تلتزم سامانا للتطوير العقاري بالنمو المستدام، وتقدم قيمة مضافة لعملائها وللمشهد الحضري المزدهر في دبي.

تجدر الإشارة إلى أن «سامانا» للتطوير العقاري حازت على العديد من الجوائز المرموقة لتصاميمها المبتكرة والتزامها بقيم الجودة ومعايير الاستدامة.

وتتخذ الشركة من مدينة دبي مقراً لها وتسعى لتوسيع محفظتها الدولية من المشاريع العقارية المتميزة.

ونجحت الشركة، من خلال تركيزها على إنشاء مساحات معيشية مستدامة وأنيقة، في تقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية المتنوعة، حيث احتلت المركز السابع ضمن قائمة أكثر شركات التطوير العقاري مبيعاً على الخارطة في دبي لعام 2024.

وتتميز الشركة بتصميماتها المبتكرة وبالمرافق الاجتماعية والترفيهية والمواقع الاستراتيجية التي تختارها لمشاريعها، حيث أسهمت مشاريعها في رفع معايير الجودة في التصميم والخدمات في سوق العقارات بدبي.