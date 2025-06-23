2700 شركة مقاولات جديدة في الإمارات خلال عام

تصدرت أنشطة المقاولات توجهات المستثمرين الجدد في الإمارات مع منح 2700 ترخيص لانشاء شركات مقاولات جديدة، وفق بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد خلال الفترة من يوينو 2024 ويونيو 2025، وذلك للاستفادة، حسب مختصين في القطاع العقاري، من الزخم الواضح للنشاط الإنشائي، وتوسع خارطة المشاريع التطويرية المطروحة للتنفيذ وتوسع منح العقود لشركات الإنشاءات.

وبات السوق المحلي يحوز 20% من مشاريع البناء في المنطقة متضمنة المشاريع الحكومية طبقاً لدراسات عدد من المؤسسات الاستشارية الدولية، حيث أكد المختصون على التنوع الواضح في المشاريع الإنشائية، ولاسيما في كل من دبي وأبوظبي، حيث أصبحتا في مقدمة وجهات المنطقة في مجال التطوير العقاري، مما يعكس جاذبيتها كمركز عالمي في هذا القطاع مع أسواق متعددة توفر فرصاً واسعة لمنح عقود المقاولات، سواء ضمن مشاريع إسكان المواطنين، أو المشاريع الضخمة لتطوير وحدات التملك الحر.

جاذبية إقليمية

ووفق بيانات الشركات المسجلة محلياً لدى الوزارة، ساهم زخم إنشاء الشركات في القطاع البناء في وصول عدد شركات المقاولات بجميع أنواعها لما يناهز 17 ألف شركة مسجلة وعاملة بالسوق المحلي.

وقال مسعود العور، الرئيس التفيذي في «ميداليون أسوشيتس»، إن السوق المحلي وفي مقدمته دبي بات على قدر عال من الجاذبية الإقليمية لدخول مستثمرين جدد ومن جنسيات متعددة في القطاع الإنشائي والعقاري، مع وجود تنوع كم كبير من المشاريع التطويرية وتنوع واضح في انماطها سواء السكنية أو المشاريع العقارية المتعددة الاستخدامات الذي يوفر فرصاً عالية للحصول على العقود ونمو الأعمال. وتابع أن زيادة الطلب على العقارات يفتح آفاقاً جديدة لإنشاء أنماط مبتكرة من المجتمعات العمرانية بما يزيد من تواجد الشركات سواء العالمية للعمل من السوق المحلي أو من خلال الشركات الجديدة المؤسسة في السوق.

وتشير دراسات المؤسسات المتخصصة، كشركة «جيه إل إل»، إلى أن الإمارات مقابل استحوذاها على 20% من المشاريع العقارية التطويرية في المنطقة، فإنها باتت أيضاً تتصدر إقليمياً من حيث ترسية عقود المشاريع الإنشائية والعقارية مسجلة حوالي 47% من حيث حجم العقود التي تم ترسيتها خلال 2024 تجاوزت قيمتها الإجمالية 125 مليار درهم، أي ما يوازي 34 مليار دولار، حيث كانت الحصة الأكبر منها بحوالي 104 مليارات درهم في قطاع تطوير الوحدات السكنية.

نمو واضح

من جانبه، قال على شاهين، الرئيس التنفيذي في «أب تاون هوم» العقارية، إن السوق المحلي شهد نمواً واضحاً في تأسيس شركات المقاولات مقابل زخم كبير في المشاريع العقارية في كافة إمارات الدولة، سواءً في مشاريع إسكان المواطنين والتي تمثل شريحة عالية من أنشطة شركات المقاولات متوسطة الحجم، أو المشاريع الضخمة التي تختص بها الشركات الإنشائية الكبرى سواء الوطنية أو الشركات الدولية التي بات السوق المحلي على رأس خارطة اعمالها الإقليمية.

وأشار إلى أن الدراسات الدولية تعكس تصدر أسواق الدولة إقليمياً على صعيد حركة مشاريع الإنشاء والتطوير العقاري وفي مقدمتها سوق دبي بما يزيد ثقة الشركات الإنشائية في وجود فائض في الأعمال ومنح العقود، متوقعاً استمرارية إطلاق المشاريع الجديدة في ظل الطلب المتزايد والتوسع في مشاريع التملك الحر وتطور قوانين ملكية الأجانب والتي ضاعفت الطلب على الانشاءات والحاجة لإرساء المزيد من الوحدات السكنية في السوق المحلى في ظل جاذبية بيئة الإمارات نحو الإقامة والمعيشة وارتفاع قيمة الإستثمارات العقارية بها ومع استمرارية ذلك فمن المتوقع زيادة المشاريع وفي المقابل زيادة مساحة الأعمال الإنشائية وفرص ربحية الشركات العاملة بالقطاع.