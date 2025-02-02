أيقونة دبي الشامخة.. برج خليفة أطول مبنى في العالم من الفضاء

التقط رائد الفضاء الأمريكي دونالد روي بيتيت صورتين مذهلتين لبرج خليفة من الفضاء من محطة الفضاء الدولية على بعد 400 كيلو متر.

وأظهرت الصورتان برج خليفة ومعالم دبي الأيقونية في منظر بديع يأسر القلوب.

ودون رائد الفضاء الأمريكي دونالد روي بيتيت عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "برج خليفة، أطول مبنى في العالم من الفضاء".

وتلا بيتيت تغريدته الأولى بتدوينة ثانية قال فيها: "هنا نفس الصورة لدبي بمنظر أكبر".

أعلى بناء

يعتبر برج خليفة أعلى بناء شيده الإنسان وأطول برج في العالم بارتفاع 828 متراً، وبمساحة إجمالية تبلغ 4 ملايين متر مربع، بدأ بناؤه في 21 سبتمبر 2004، وتم افتتاحه رسميًا في 4 يناير 2010، ليصبح البناءَ الأعلى في العالم بعد ما سلب هذا اللقب عن جدارة من برج تايبيه في تايوان.

وأنشئ برج خليفة ليكون في موقع استراتيجي وسط دبي، وبلغت تكلفته الإجمالية 1.5 مليار دولار أميركي؛ ويضم 180 طابقاً، يخدمها 57 مصعداً كهربائياً، تصل سرعة أسرعها إلى ما يقارب 10 م/ثانية، وللوصول إلى ارتفاع 500م تحتاج إلى 55 ثانية فقط.

تحيط ببرج خليفة، مساحات واسعة من الحدائق الخضراء ذات التصاميم الهندسية البديعة، تمتد على مساحة 11 هكتاراً، تحيط بقاعدة البرج من جميع أطرافه، وتضم حدائق البرج 6 تشكيلات مائية رائعة، والعديد من الأشجار المزهرة بأروع الألوان.

محطة الفضاء

ومحطة الفضائية الدولية‏، هي مشروع تعاوني متعدد الجنسيات يضم خمس وكالات فضاء مشاركة وهي: ناسا (الولايات المتحدة)، وكالة الفضاء الروسية - روسكوزموس (روسيا)، جاكسا (اليابان)، وكالة الفضاء الأوروبية (أوروبا)، وكالة الفضاء الكندية (كندا).

وتعمل المحطة كمختبر لأبحاث بيئة الفضاء والجاذبية الصغرى إذ يتم إجراء البحث العلمي في علم الأحياء الفلكي وعلم الفلك وعلم الأرصاد الجوية والفيزياء ومجالات أخرى.

وتعد محطة الفضاء الدولية المكان المناسب لاختبار أنظمة المركبات الفضائية والمعدات اللازمة للبعثات المحتملة طويلة الأمد في المستقبل إلى القمر والمريخ.