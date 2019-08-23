555 طلباً للترشح لعضوية الـوطني ..36 % منها للمرأة

المصدر: متابعة: نورا الأمير، شيرين فاروق، صبري صقر، داوود محمد، عصام الدين عوض، عائشة الكعبي ، وأحمد أبو الفتوح - تصوير: دينيس مالاري،

اختتمت أمس فترة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث استقبلت مراكز التسجيل المتوزعة على جميع إمارات الدولة 98 طلب ترشح في اليوم الخامس والأخير.

حصلت المرأة منها على 40 طلب ترشح ليصل العدد الإجمالي لطلبات الترشح التي تم استلامها إلى 555 طلباً ولتصل عدد الطلبات التي تقدمت بها النساء إلى 200 طلب بنسبة تصل لـ 36%، فيما بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها الرجال 355 طلب ترشيح بنسبة تصل لـ 64%.

وتوزعت أعداد طلبات الترشح لليوم الخامس والأخير بين الإمارات، حيث تقدم في إمارة أبوظبي 27 مرشحاً منهم 13 أنثى، وفي دبي تقدم 26 مرشحاً 12 منهم أنثى، وأما في الشارقة فتقدم 18 مرشحاً منهم 8 إناث، وفي عجمان تقدم 6 مرشحين منهم امرأة، ولم تسجل إمارة أم القيوين في اليوم الأخير تقديم أي طلب، وفي رأس الخيمة تقدم 14 مرشحاً منهم 4 إناث، وفي الفجيرة تقدم 7 مرشحين منهم امرأتان.

وكانت فترة تسجيل المرشحين في كافة مراكز التسجيل المنتشرة في جميع إمارات الدولة، بدأت في الـ 18 أغسطس وانتهت يوم أمس.

وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين يوم الأحد المقبل، على أن يتم بعدها وخلال الفترة من 26 حتى 28 أغسطس الجاري فتح الباب للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين، وترد اللجنة على طلبات الاعتراض مطلع سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية في الـ 3 من سبتمبر المقبل.

وشهد اليوم الأخير من فترة تسجيل مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حضوراً قوياً لأصحاب الهمم الذين تقدموا بطلبات الترشح واضعين مصلحة الوطن نُصب أعينهم، وليكونوا ممثلين عن فئتهم في المجلس وناقلين أمناء لطلباتهم.

وبالنظر لأعداد المتقدمين بطلبات الترشح خلال الأيام الـ 5 الماضية نجد أنه تقدم في إمارة أبوظبي خلال أيام تسجيل المرشحين 97 طلباً من الذكور، فيما بلغ مجموع طلبات الإناث في الإمارة 58 طلباً، ليكون مجموع من تقدموا بطلبات الترشح في إمارة أبوظبي خلال الأيام الـ 5 الماضية 155 مرشحاً.

وأما في دبي فبلغ عدد من تقدموا بطلبات الترشح من الذكور 55، وسجلت الإناث حضوراً قوياً في الإمارة بـ 43 طلب ترشح ليكون إجمالي عدد طلبات الترشح في دبي خلال الأيام الـ 5 الماضية 98 طلباً.

وفي إمارة الشارقة تقدم 85 من الذكور بطلبات تسجيل الترشح لانتخابات الوطني وكانت حصيلة الإناث في الشارقة 42 طلباً ليكون إجمالي عدد طلبات الترشح التي قدمت في الشارقة 127 طلباً.

وأما بالنسبة لإمارة عجمان فتقدم خلال الأيام الـ 5 التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات لتسجيل المرشحين 26 من الذكور وبلغ عدد الإناث اللواتي تقدمن بطلبهن 6، ليكون إجمالي عدد طلبات الترشح 32.

وفي الفجيرة قدم 35 من الذكور طلبات ترشحهم، وكانت نصيب الإناث من الطلبات 20 ليصل الإجمالي لـ 55 طلباً، أما في أم القيوين فبلغ عدد الذكور الذين تقدموا بطلبات الترشح 14، وكانت نصيب الإناث 9 طلبات ترشح لانتخابات الوطني، وبلغ مجموع من تقدموا بالطلبات في أم القيوين 23 طلباً.

وفي رأس الخيمة بلغ عدد من تقدموا من الذكور 43، وسجلت الإناث الحضور بـ 22 طلباً ليكون مجموع من تقدموا بطلبات الترشح في رأس الخيمة 65.

وفي الإطار ذاته تفقد معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، يرافقه طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات.

والدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو ومُقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، مركز تسجيل المرشحين في إمارة الفجيرة،.

وذلك في اليوم الخامس والأخير من فترة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث استمعوا إلى شرح عن سير العمل في المركز من فريق لجنة إمارة الفجيرة، وذلك بحضور اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة إمارة الفجيرة.

وأشاد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإقبال الكبير الذي شهدته مراكز تسجيل المرشحين في جميع الإمارات، مؤكداً أنه دليل واضح على مستوى الوعي السياسي لدى جميع فئات المجتمع.

كما أنه دليل على نضج العمل البرلماني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانعكاس لإيمان أفراد المجتمع بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي وأعضاؤه لخدمة الوطن والمواطن.

وأثنى معاليه على جميع الجهود التي عملت بإخلاص وتفانٍ لتقديم أفضل الخدمات في مراكز تسجيل المرشحين من لجان الإمارات وفرق عملها، التي حرصت على الاستعداد عالي المستوى، وتوفير أفضل التجهيزات والتقنيات التي تسهم في تسهيل عملية التسجيل والارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية والوصول إلى أعلى معدلات السعادة والرضا.

وأكد معاليه أن نجاح العملية الانتخابية في جميع مراحلها مرهون بالعمل فريقاً واحداً لخدمة المواطن الذي تضعه القيادة ضمن أوائل اهتماماتها، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه جميع اللجان التابعة للجنة الوطنية للانتخابات التي تعمل لتوحيد الجهود للوصول إلى تنفيذ عملية انتخابية ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تحرص على أن يكون شعب الإمارات في المراكز الأولى.

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