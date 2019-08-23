لجنة عجمان تنهي اليوم الأخير للترشح بنجاح

المصدر: عجمان - البيان

أنهت لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الأخير من عملية تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بنجاح، إذ شهد ارتياحاً كبيراً من المتقدمين كما شهد مشاركة نسائية، حيث ترشحت امرأه للمنافسة على عضوية المجلس الوطني في اليوم الأخير من التسجيل والذي انطلق الأحد الماضي.

وحرصت لجنة إمارة عجمان على وضع جدول زمني مفصل في مكان بارز بمقرها، الغاية منه تذكير المرشحين وتعريفهم بسير مراحل العملية الانتخابية ومواعيدها الدقيقة حتى محطتها الختامية، وهو ما لقي ترحيباً كبيراً من المتقدمين، كما تميزت أيام التسجيل عموماً بإقبال جيد وغياب تام لأي شكوى أو ملاحظة تتعلق بمسار العمل أو الإجراءات المتبعة، كما شهدت العملية مشاركة واسعة من فئتي الشباب والنساء.

مشاركة فاعلة

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن المشاركة الفاعلة، وارتفاع عدد المرشحين في 2019 قياساً إلى الدورات الانتخابية السابقة، يعكس وعياً مجتمعياً عالياً بأهمية الحدث، وبالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة طوال الفترة الماضية.