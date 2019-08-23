محمد وأحمد الشحي يدعمان والدهما بالترشح في عجمان

المصدر: عجمان- البيان

أبى الطفلان محمد عبدالله الشحي والذي يدرس بالصف الثالث الابتدائي بالمدرسة الوطنية في عجمان وشقيقه الأصغر أحمد إلا أن يرافقا والدهما عبدالله الشحي إلى قاعة الشيخ حميد بن راشد النعيمي بمتحف عجمان حتى يشاهدا عملية التسجيل لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وحتى يدعمان والدهما للظفر بمقعد في عضوية البرلمان في دورته الجديدة.

كما حرص والدهما على اصطحابهما معه حتى يشهدا عملية التسجيل الأمر الذي يغرس في نفسيهما منذ الصغر حب المنافسة الشريفة والمساهمة في بناء الوطن، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية لديهما، وحتى يكون ولاؤهما للدولة ولقيادتها الرشيدة التي ظلت تدعم كافة شرائح المجتمع من أطفال وطلاب مدارس وجامعات مروراً بكبار السن.