55 طلباً في الفجيرة.. ودكتورة تختتم الترشيح

أعلن اللواء محمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بإمارة الفجيرة، أن حصيلة طلبات الترشح طوال الأيام الخمسة المحددة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالإمارة، هي 55 طلب ترشح، بينها 35 طلباً من الذكور، مقابل 20 طلباً من الإناث، وأوضح الكعبي أن المرأة بالفجيرة سجلت حضورها بقوة في هذه الدورة، من حملة الشهادات العليا من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس وبعض شهادات الثانوية العامة.

مرشحة دكتورة

وقال رئيس اللجنة إن اليوم الختامي تواصلت أعمال التسجيل فيه على أكمل وجه، ولم تتلق اللجنة أي شكوى من المرشحين، مشيراً إلى أن مرشحة دكتورة اختتمت التسجيل في الترشيح في تمام الساعة 2:59 دقيقة، لتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات بالفجيرة بعدها عن غلق باب التقدم لتسجيل طلبات الترشح، بنهاية الدوام من يوم الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري في تمام الساعة 3 ظهراً.