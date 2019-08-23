مشاركة المرأة في الشارقة 35% بنهاية التسجيل

المصدر: الشارقة - البيان

أكد المستشار عيسى بن حنظل، رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني في إمارة الشارقة لـ«البيان»، أن الدقائق الأخيرة قبيل إغلاق باب التسجيل للترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي شهدت إقبال عدد من المواطنين منهم اثنتان من العنصر النسائي في مقر اللجنة لليوم الخامس والأخير بحسب الجدول الزمني لانتخابات الوطني 2019.

وأشار المستشار حنظل إلى أنه تم إغلاق باب الترشح الساعة 3 ظهراً وأن الأيام الأربعة الماضية حافلة ومبشرة بأعداد الناخبين المقبلين على الترشح للدورة الحالية لانتخابات المجلس الوطني من الجنسين، حيث سجلت إمارة الشارقة عدداً كبيراً من المرشحين في هذا العام مقارنة بالدورات السابقة .

وصل إجمالي المرشحين لإمارة الشارقة حتى نهاية اليوم الخامس 109 مرشحين 75 رجلاً و34 امرأة ، وبذلك زادت نسبة مشاركة المرأة وتجاوزت 35% من إجمالي المرشحين.

وأفاد رئيس لجنة إمارة الشارقة بأنه تراوحت نسب أعمار المرشحين ما بين 26 و66 عاماً كان أصغر المرشحين سناً 26 عاماً من الذكور و29 عاماً من الإناث وكان أكبر المرشحين سناً 66 عاماً وبلغ عدد حملة شهادة الدكتوراه 12 مرشحاً.

وأكدت المرشحة عائشة أحمد سالم المطوع السويدي في لجنة الشارقة التي حضرت مع ابنتها للتقدم للترشح للانتخابات أنها تقدمت للترشح للمرة الثانية إيماناً منها بضرورة المشاركة بفاعلية في هذا العرس الوطني خصوصاً أنها تمتلك خبرة 35 عاماً في مجال التعليم.

وأشادت المهندسة مروة عبيد التفاق من لجنة إمارة الشارقة رئيسة قسم تصميم المباني والمنشآت الاتحادية بوزارة تطوير البنية التحتية بحصول المرأة على نصف مقاعد المجلس الوطني في الدورة الحالية معتبرة أنها فرصة كبيرة للعنصر النسائي في المشاركة بإيجابية وفاعلية في هذا العرس الوطني.

وأشارت الدكتورة لقاء محمد المفتول آل علي استشارية طب عائلة مدير مركز صحي رئيس لجنة مبادرات المسؤولية المجتمعية في الرعاية الصحية بدبي التي تشارك في الانتخابات للمرة الأولى، إلى أنها قررت الترشح بعدما اكتسبت الخبرة والثقافة اللازمة لتحقيق تطلعاتها في شغل أحد المقاعد المتنافس عليها.