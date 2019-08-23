أم القيوين.. غياب للمرشحين في اليوم الأخير

المصدر: أم القيوين ـ البيان

أكد المستشار راشد جمعة آل علي رئيس اللجنة الانتخابية في أم القيوين أنه لم يتقدم أحد للترشح في اليوم الأخير، كما أن عدد المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي منذ بداية عملية التسجيل الأحد الماضي وصل إلى 22 متقدماً، بينهم 13 رجلاً و9 نساء، منهم 5 متقدمين 3 رجال وامرأتان من منطقة فلج المعلا ورجل وامرأة من منطقة الراعفة.

وأضاف أن الدورة الحالية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المتقدمين للترشح مقارنة بالدورة البرلمانية السابقة والتي ترشح فيها 20 فقط، مبيناً أن إجراءات التسجيل مرت خلال الأيام الماضية بسلاسة ولم يستغرق كل متقدم أكثر من 5 دقائق لإنهاء إجراءاته، كما أن تواجد العنصر النسائي كان لافتاً في تلك الدورة، حيث تقدمت 9 سيدات بأوراق ترشحهن مقابل 3 نساء في الدورة السابقة.