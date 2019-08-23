65 مرشحاً ومرشحة للقائمة الأولى في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أغلق باب التسجيل في لجنة رأس الخيمة للانتخابات، أمس، بتسجل 14 مرشحاً ومرشحة، بينهم 4 مرشحات، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمرشحين ضمن القائمة الأولى إلى 65 مرشحاً ومرشحة بواقع 43 مواطناً و22 مواطنة.

وأكد منذر بن شكر الزعابي عضو لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني، نجاح عملية التسجيل خلال الفترة المحددة من 18 وحتى 22 أغسطس، حيث تحولت أيام التسجيل إلى عرس ديمقراطي شارك فيه الناخبون وأفراد عائلاتهم الذين حرصوا على المشاركة بقوة، لافتاً إلى أن ارتفاع عدد المرشحين إلى 65 مرشحاً ومرشحة يؤكد ارتفاع ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع كإضافة جديدة في مسيرة النجاحات التي تحققها الدولة في مجال الارتقاء بالعمل البرلماني .

وأوضح المرشح راشد سيف محمد المحرزي أن خدمة الوطن هي الدافع الأول للمشاركة في العملية الانتخابية، وأسوة بزملائي المرشحين أردت أن يكون لي بصمة في المشاركة السياسية.