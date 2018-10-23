منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات

محمد بن راشد: الإمارات مساهم فاعل عالمياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
المنتدى يناقش تحسين استخدام الإحصاءات لتحــقيق مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية
«الاتحادية للتنافسية» توقع 10 مذكرات للارتقاء بمنظومة البيانات
«شباب التنافسية» يطلق الدورة الـ2 من «مصنع سياسات المستقبل»
محمود محيي الدين: الإمارات تتقدم مؤشرات وفرة وإتاحة البيانات
نورا الرافي: قطاع الفضاء يساهم في تحقيق مستهدفات التنمية
عمر العلماء: الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي في مكافحة السل
استعراض جهود الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
منهجية لإشراك «الخاص» في تبادل البيانات مع دوائر دبي
«عين على الأرض» تناقش معالجة تحديات البيانات البيئية
جمعة الكيت: منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات
الإمارات تتطلع دائماً للمستقبل وتتحلى بجرأة الطموح
عبدالله لوتاه: البيانات نفط المستقبل
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