عبدالله لوتاه: البيانات نفط المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أكد عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن البيانات هي الدعامة الاستراتيجية لانتهاز الفرص المتوافرة في كافة القطاعات.

وهي اليوم نفط المستقبل وإحدى أهم ممكنات الثورة الصناعية الرابعة.وقال لوتاه إنه بينما يتدارس العالم أهمية البيانات والدور الذي يمكن أن تلعبه في المستقبل سبقت دولة الإمارات العديد من الدول المتقدمة في تفعيل دور البيانات كمحور مهم لدعم اتخاذ القرارات الهامة والمرتبطة باستدامة ونمو القطاعات ذات الأهمية القصوى.

وأضاف «نحن في دولة سبقت العالم بإطلاق استراتيجية دولة الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.. كما تم الإعلان عن استراتيجية خاصة للذكاء الاصطناعي ووضعت القيادة الرشيدة العديد من الخطط التي تجعل المستقبل واقعاً من الآن».