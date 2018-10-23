منهجية لإشراك «الخاص» في تبادل البيانات مع دوائر دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

كشف يونس آل ناصر المدير التنفيذي لمؤسسة «بيانات دبي» أن المؤسسة بصدد وضع منهجية خاصة لإشراك القطاع الخاص في نشر وتبادل البيانات مع المؤسسات والجهات الحكومية في دبي، على أن يتم بلورة مختلف التفاصيل خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار آل ناصر إلى وجود أكثر من 1600 خدمة ذكية في دبي، كما وصل عدد منصات البيانات التي تحدثها حكومة دبي إلى نحو 2000 منصة، إلى جانب 273 منصة متاحة للجمهور للتعرف على بياناتها والاطلاع عليها، و200 منصة تعد بياناتها مغلقة على الجهات الحكومية في ما بينها، كما أوجدت المؤسسة تخصصاً جديداً هو الأول على مستوى المنطقة وهو «ماجستير علم البيانات وتحليلها» ولديها نحو 34 طالباً وطالبة يدرسون هذا التخصص الجديد.