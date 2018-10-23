«الاتحادية للتنافسية» توقع 10 مذكرات للارتقاء بمنظومة البيانات

المصدر: ■ دبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خلال اليوم الأول من الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 عن توقيع 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في مجال العمل الإحصائي.

وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030. وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود وتوثيق الشراكة بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة للارتقاء بأداء العمل الإحصائي في الدولة.

والعمل على تكوين قاعدة بيانات بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والحديثة للتحول الآلي في جمع البيانات، وتوفير مؤشرات تعكس الإنجازات التي حققتها في إطار التزامها الراسخ تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وجرى التوقيع على مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في منصة دولة الإمارات التي تقام ضمن فعاليات المنتدى، وذلك بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، إلى جانب العديد من كبار المسؤولين ومديري الشركات.

وتشمل الاتفاقيات التي تم إبرامها اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية، ستقوم بموجبها الهيئة بالعمل على إجراء مسح ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ للوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2019، ومعرفة مدى مساهمتها في دعم الموقع التنافسي للدولة في جعلها بيئة آمنة للأعمال وجاذبة للاستثمارات تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما تتضمن الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات بهدف الحصول على بيانات حركة الطيران والنقل الجوي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بشكل دوري ومتواصل.

كما وقعت الهيئة اتفاقية شراكة استراتيجية مع معهد دبي للتصميم والابتكار هدفها تبادل المعارف والخبرات وتعزيز التعاون في وضع آليات مبتكرة لتحليل الاتجاهات والتصدي للتحديات بطرق إبداعية تقوم على أفضل الممارسات في مجال الإحصاءات.

وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في دعم الجهود الرامية لتحقيق «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» التي تسعى إلى تحفيز الشراكات بين مختلف الجهات والمؤسسات العامة والخاصة، والمساهمة في دعم حاضنات الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، ومجموعة محفزات للقطاع الخاص، وبناء الشراكات العالمية البحثية لتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار.

كما وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية اتفاقية شراكة مع مكتب الإحصاء الوطني البريطاني لتعزيز العمل المشترك لتحديث قاعدة البيانات والمعلومات والارتقاء بعملية تنفيذ الإحصاءات لإنتاج البيانات.

بالإضافة إلى التعاون من أجل دعم منصة الأمم المتحدة العالمية لتبادل البيانات بطرق آمنة وموثوقة، إلى جانب العمل على تبادل الخبرات لبناء وتطوير القدرات الوطنية في المجالات الإحصائية، والمساهمة في تبادل أفضل الممارسات في ما يتعلق بالبيانات المفتوحة.

كما أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة (DeepAI) بهدف توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في خدمة العمل الإحصائي وتوفير بيانات إحصائية دقيقة، كما تنص المذكرة على قيام الشركة أيضاً بتقديم خدمات تكنولوجية لنمذجة تعلّم الآلة، والتنبؤ السكاني.

كما تشمل الاتفاقيات التي تم إبرامها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة إيزري، هدفها توثيق التعاون والعمل المشترك لتطبيق نظام موحد يتوافق مع أرقى الممارسات العالمية في مجال الإحصاءات الحكومية حول العالم لنشر بيانات أهداف التنمية المستدامة على البوابة الإلكترونية للأمم المتحدة.

ووقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية مذكرة تفاهم مع شركة كلوديرا الأميركية، حيث ستعمل بموجبها الشركة مع الهيئة لتطوير منظومة البيانات الكبيرة.

وذلك من خلال إدخال تكنولوجيا حديثة ومتطورة، بما فيها تعلم الآلة، والتحليلات المتقدمة، إلى جانب مشروع منصة «بحيرة البيانات» التي يتم فيها تجميع البيانات الواردة من مصادر متعددة ليتم التحقق من صحتها للتأكد من دقة البيانات المستخدمة بما يساهم في تقديم تقييم عميق وتنبؤات دقيقة وقابلة للتنفيذ.

كما أبرمت الهيئة الاتحادية للتنافسية مذكرة تفاهم مع شركة مؤسسة نيلسن ميديا لاستطلاعات الرأي، ستقوم بموجبها المؤسسة بالتعاون والعمل مع الهيئة في مجالات تبادل البيانات، وتطوير أساليب مبتكرة لجمع البيانات والدراسات المتعلقة بسلوكيات الاستهلاك والإقبال على المنتجات، وذلك بما يساهم في تحقيق الانتقال من عملية جمع البيانات بواسطة العمل الميداني إلى الجمع الآلي.

وقامت الهيئة الاتحادية للتنافسية أيضاً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة دلتا للخدمات التكنولوجية والإدارية، تنص على قيامها بإنجاز كافة المتطلبات التي تسهل مسيرة العمل الإحصائي من خلال التحول الرقمي، وتطوير عملية جمع البيانات الكبيرة والإحصاء الرسمية التي تخدم مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووقعت الهيئة اتفاقية شراكة مع مؤسسة إحصاءات الدنمارك بهدف التوظيف الأمثل للبيانات والإحصاءات في دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال القيام بتنفيذ برنامج الإمارات للإحصاء وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تطوير القدرات في عملية تنفيذ الإحصاءات وجمع البيانات الإدارية والكبيرة.