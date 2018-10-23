«عين على الأرض» تناقش معالجة تحديات البيانات البيئية

المصدر: دبي - البيان

استضافت ندوة «عين على الأرض» التي تقام بدعم مشترك مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات، نخبة من أبرز الخبراء والمختصين والمبتكرين وصناع القرار في مجال البيانات من أجل الحوار والتعاون بحثاً عن حلول لتحديات التنمية المستدامة المتعلقة بالمعلومات.

وتهدف الندوة إلى تحفيز وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف لمعالجة التحديات وإيجاد حلول مؤثرة وجذرية لاستخدام البيانات المتعلقة بالقضايا البيئية.

وحضرت فعاليات الندوة معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة؛ وعبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء؛ والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وافتتحتها رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، الجهة الراعية والمؤسس المشارك في «عين على الأرض».

وأكدت رزان المبارك في كلمة لها أهمية التعاون الدولي عبر جميع مستويات وقطاعات المجتمع لمعالجة القضايا الرئيسة التي تواجه البيانات لضمان الوصول إلى التنمية المستدامة.وقالت: «تؤثر القرارات التي تتخذ في سبيل تحقيق التنمية المستدامة فينا جميعاً وفي الأجيال القادمة.

ومن خلال تبادل الأفكار حول التحديات التي نواجهها في مجال المعلومات، ومناقشة الحلول التي تمكننا من معالجتها، يمكننا أن نؤدي دورنا في ضمان اتخاذ القرارات التي تشكل مستقبلنا، بالاعتماد على أفضل المعلومات المتاحة وأكثرها شمولية».

وأسست مبادرة «عين على الأرض» في عام 2011 من قبل هيئة البيئة - أبوظبي، عبر مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية (أجيدي).

وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويساهم أعضاء مجتمع «عين على الأرض» الذين يزيد عددهم على 5 آلاف خبير، في العمل من خلال الأوساط الأكاديمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والقطاع الخاص، ضمن جهد تعاوني يشمل شبكة عالمية واسعة من الخبراء، وبدعم من تحالف المؤسسات العالمية الرائدة المعنية بمجال المعلومات البيئية والموارد الطبيعية.

تبادل المعرفة

وتسعى الندوة إلى تسهيل تبادل المعرفة وتضافر الجهود التعاونية والمشروعات المشتركة، من خلال تركيزها بشكل خاص على القضايا البيئية. وفي سياق تعليقه على مشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الندوة، قال ألكساندر كالداس، رئيس شعبة التواصل مع الدول والتقنية والابتكار في القسم العلمي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة:

«يعدّ حصولنا على البيانات الصحيحة واحدة من الطرق المتاحة لمعالجة التحديات البيئية الملحة في وقتنا الحاضر. ومن هذا المنطلق، يفخر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بكونه شريكاً مؤسساً لتحالف عين على الأرض، إيماناً منه بمفاهيم الالتقاء، التواصل، التعاون حيث يجسد هذا التحالف الطريق الأكيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

خطط

تعقد ندوة «عين على الأرض» جلسة تركز على تحديات وفرص البيانات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، التي سيتعاون المشاركون فيها على تحديد القضايا والتحديات ذات الأولوية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

بحيث يمكن إعداد خطط قابلة للتنفيذ للمساعدة على التغلب على قضايا، مثل توافر البيانات التي يعتمد عليها صناع القرار بشكل مباشر، وإتاحة الوصول إليها. كما سيتم التطرق إلى مختلف التخصصات والقطاعات والمناطق الجغرافية ضمن جميع النقاشات للوصول إلى نتائج يمكن تحقيقها.