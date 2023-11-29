البيت الأبيض: لا دليل على أن حماس تستخدم الرهائن الأمريكيين وسيلة ضغط

المصدر: رويترز

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قال البيت الثلاثاء إن المسؤولين الأمريكيين لا يرون أي مؤشرات على أن حركة حماس الفلسطينية ترفض إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.

وتعتقد الولايات المتحدة بأن حماس تحتجز ما بين ثمانية وتسعة أمريكيين رهائن بعد إطلاق سراح طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

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