إسرائيل تعلن إطلاق سراح 30 أسيراً فلسطينياً

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أعلنت إسرائيل، ليل الثلاثاء، إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا، في اليوم الخامس من الهدنة مع حركة حماس.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد وقت قصير من إطلاق حركة حماس سراح 10 رهائن إسرائيليين ومدنييْن أجنبيين من قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 12 رهينة جديدة وصلوا، مساء الثلاثاء، إلى إسرائيل، في اليوم الخامس من عملية تبادل الرهائن مع حماس.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة "إكس": "الحكومة الإسرائيلية تحتضن المختطفين الـ12، عشرة من مواطنينا ومواطنين تايلانديين، الذين عادوا اليوم (الثلاثاء) إلى إسرائيل".

وأضاف: "أبلغ المسؤولون المعينون عائلاتهم بأنهم عادوا إلى إسرائيل.. وتلتزم الحكومة الإسرائيلية بعودة جميع المختطفين والمفقودين".

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