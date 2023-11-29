لماذا أعلن الجيش الأمريكي وقف تحليق المسيرات فوق قطاع غزة ؟

المصدر: وكالات

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء إن الجيش الأميريكي أوقف تحليق المسيرات لأغراض الاستطلاع فوق قطاع غزة خلال الهدنةبين إسرائيل وحركة حماس.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال باتريك رايدر في مؤتمر صحفي قائلا "امتثالا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، لا نقوم حاليا بعمليات الاستطلاع والمراقبة هذه. ولذلك تم إيقافها مؤقتا في الوقت الحالي".

وكان الجيش الأمريكي يرسل طائرات مسيرة للمساعدة في البحث عن الرهائن الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس.

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