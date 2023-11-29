أمريكا ترسل مواد طبية ومساعدات غذائية إلى مصر من أجل المدنيين في غزة

المصدر: رويترز

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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة نقلت جوا الثلاثاء أكثر من 54 ألف رطل من المواد الطبية والمساعدات الغذائية إلى مركز لوجستي إنساني في مصر لتسليمها للمدنيين في غزة.

وأوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان أن هذه هي الدفعة الأولى من بين ثلاث شحنات مقررة في الأيام المقبلة.

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