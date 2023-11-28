واشنطن تحذر اسرائيل لتجنب نزوح جماعي في جنوب غزة

المصدر: أ ف ب

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أفاد مسؤولون أمريكيون كبار أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر إسرائيل من أن الهجوم المرتقب في جنوب قطاع غزة يجب أن يتجنب النزوح الجماعي للمدنيين كما كان الحال حين تم قصف شمال القطاع.

وقال مسؤول أمريكي الاثنين للصحافيين إن "حجم عمليات النزوح التي حصلت في شمال القطاع يجب ألا تتكرر في جنوب" غزة.

وشدد هذا المسؤول الكبير على أن "من المهم جدا أن تتم الحملة (العسكرية) الاسرائيلية حين تنتقل الى الجنوب، بشكل لا يتسبب قدر الامكان، بعمليات نزوح جديدة" مضيفا أن الرئيس ومساعديه "شددوا على هذه النقطة بطريقة واضحة جدا لدى الحكومة الاسرائيلية".

وأضاف المصدر نفسه ان اسرائيل التي أعلنت أنها ستواصل الحرب ضد حماس بعد الهدنة السارية حاليا، أبدت "تقبلا" لهذه التحذيرات.

واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن الهجوم الاسرائيلي يجب أن يكون "محدد الهدف بالحد الاقصى" وأن يتجنب ضرب ملاجئ الأمم المتحدة والمستشفيات وكذلك مواقع إنتاج الكهرباء وإمدادات المياه.

وترسل الولايات المتحدة اعتبارا من الثلاثاء إلى مصر ثلاث طائرات عسكرية محملة مساعدات إنسانية حيوية لقطاع غزة في ظل الهدنة القائمة حاليا في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس والتي دخلت يومها الخامس.

لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم يتوقعون أن تواصل إسرائيل ضرباتها لحماس بعد انتهاء الهدنة.

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