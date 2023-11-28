تبادل 10 رهائن إسرائيليين و30 فلسطينياً في اليوم الخامس للهدنة

المصدر: رويترز

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قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في منشور على منصة إكس إنه يجري إطلاق سراح عشرة رهائن إسرائيليين من غزة اليوم الثلاثاء وهم "قاصرة وتسع من النساء تحمل إحداهن جنسية نمساوية واثنتان من الأرجنتين بالإضافة إلى مواطنة فلبينية".

وأضاف الأنصاري "حسب التزامات اليوم الخامس للهدنة، سيتم الإفراج عن 30 من المدنيين الفلسطينين"، مضيفا أنه تم تسليم المحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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